Gf Vip, incredibile: colpo basso, nessuno sa niente

Il GF Vip riesce sempre a sorprendere, non solo i telespettatori, ma anche i concorrenti che sono completamente all’oscuro di una novità incredibile: colpo basso, nessuno sa niente

Il GF Vip riesce sempre a regalare grandi sorprese e colpi di scena, non solo al pubblico ma anche ai concorrenti. È accaduto nel corso dell’ultima puntata, quando il conduttore, Alfonso Signorini, ha informato gli inquilini della casa più spiata d’Italia del prolungamento del programma. Abbiamo assistito a reazioni forti e contrastanti subito dopo la diretta e, in questi giorni, anche al crollo di alcuni protagonisti. Al momento, a incuriosire molto il pubblico è qualcosa di molto particolare. Il GF Vip, infatti, sembra aver tenuto all’oscuro i concorrenti di una incredibile novità: cosa sta succedendo? Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa situazione davvero particolare.

GF Vip, i concorrenti all’oscuro della novità

Nel corso della puntata andata in onda Lunedì, Alfonso Signorini ha rivelato ai concorrenti del GF Vip il prolungamento del programma. Il reality è infatti stato prorogato fino all’8 Febbraio e a tal proposito molti degli inquilini sono impegnati nella difficile decisione riguardo al continuare o meno. Quello che il pubblico a casa ha appreso, ma di cui invece i concorrenti sono all’oscuro, è il fatto che a partire da questa settimana il GF Vip andrà in onda solo il Lunedì. Niente più doppio appuntamento, dunque, per la casa più spiata d’Italia. Almeno per il momento. I concorrenti però sembra non siano stati informati della cosa, come hanno notato i fan seguendo la diretta live. Sono intenti a prepararsi per la “puntata” senza sapere che non ci sarà. Costa sta succedendo? In molti hanno ipotizzato che il GF abbia in serbo qualche sorpresa o scherzo per gli inquilini. Non ci resta che aspettare le prossime ore per scoprire la verità.

Cosa bolle in pentola? Lo scopriremo molto presto

