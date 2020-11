Il doppio appuntamento settimanale col GF Vip potrebbe tornare e il giorno scelto oltre al lunedì vi sorprenderà: non era mai accaduto prima.

Stasera, 27 novembre, per la prima volta dall’inizio di questa quinta edizione, il GF Vip non sarà trasmesso. L’appuntamento su Canale 5 con la prima serata del reality per ora quindi è previsto solo per il lunedì. La decisione è stata presa per dare spazio alla seconda serie della fiction “Il Silenzio dell’Acqua”, con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini, che andrà a contendersi gli ascolti con “The Voice Senior” di Antonella Clerici su Rai 1. C’è però una clamorosa indiscrezione di queste ore che si andrebbe ad aggiungere al colpo di scena dello scorso lunedì riguardo all’inaspettato prolungamento del programma fino all’8 febbraio, notizia che ha sconvolto non poco i concorrenti. Il doppio appuntamento settimanale starebbe per tornare, ma il giorno scelto oltre al lunedì vi lascerà davvero senza parole.

GF Vip, ecco quando andrà in onda il doppio appuntamento settimanale dopo il lunedì

Se già vi mancava l’idea di seguire il GF Vip due serate a settimana, state tranquilli: pare che al riguardo, qualcosa stia bollendo in pentola. Secondo quanto rivela Fanpage.it, l’ipotesi del ritorno al doppio appuntamento settimanale col reality starebbe prendendo sempre più piede. Un’altra prima serata oltre a quella del lunedì andrà in onda sabato 12 dicembre e in base agli ascolti, Mediaset valuterà se confermare questa decisione sul sabato sera di Canale 5. Se il risultato fosse soddisfacente, si replicherà anche sabato 19 dicembre e comunque il doppio appuntamento verrebbe mantenuto a partire da gennaio.

Il GF Vip prenderebbe quindi il posto di Tu sì que vales, la cui finale è prevista per domani sera, 28 novembre.