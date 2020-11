GF Vip, ‘irruzione’ nella casa: l’incredibile sorpresa

GF Vip, qualcuno fa irruzione nella casa e i concorrenti restano davvero senza parole: l’incredibile sorpresa, cosa sta succedendo.

Le soprese al GF Vip non finiscono mai e Alfonso Signorini riesce sempre a regalare grandi colpi di scena. Era accaduto nel corso dell’ultima puntata, quando ha annunciato ai concorrenti che il programma sarebbe terminato a Febbraio. E sta accadendo in questi istanti. Gli inquilini della casa, infatti, sono all’oscuro del fatto che la puntata di stasera non andrà in onda: il palinsesto è cambiato almeno per il momento. Mentre erano intenti a prepararsi per la diretta, la voce di Alfonso Signorini ha rimbombato nella casa: “Siete ancora così? Preparatevi, avete un quarto d’ora” ha detto. Un incredibile sorpresa aspetta i concorrenti del GF Vip .I protagonisti del reality sono apparsi spaesati e convinti che Signorini stia per entrare in casa per partecipare al loro aperitivo.

GF Vip, sorpresa ai concorrenti

Alfonso Signorini è comparso dietro il vetro del Cucurio e i concorrenti sono esplosi di entusiasmo. Una sorpresa incredibile per gli inquilini della casa del GF Vip. Tra le mani un bicchiere, così da poter condividere il momento dell’aperitivo con loro. Il conduttore ha voluto far un brindisi e ha spiegato di essere arrivato perché vuole sapere da tutti come stanno. Ha speso parole bellissime per tutti i concorrenti e i percorsi che hanno affrontato. Ognuno di loro ha spiegato come si sente, soprattutto in merito al prolungamento. Alfonso Signorini ha voluto rassicurare gli inquilini e complimentarsi con loro. Il conduttore ha poi comunicato ai concorrenti che questa sera la puntata non ci sarà e che man mano arriveranno nuovi concorrenti. Ha poi chiesto loro di aprire una busta recuperata dal confessionale: “Il Grande fratello vi invita ad una serata al cinema”. Qualcosa che accadrà stasera, ma Alfonso non ha rivelato i dettagli.

Un momento che sicuramente aiuterà molto i concorrenti del GF Vip, che sono apparsi molto felici di vedere Alfonso Signorini.

