Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip 5 attualmente in onda. Un’edizione che, come annunciato da Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì sera, proseguirà fino a febbraio 2021! Proprio così: dato il successo del reality e la particolare situazione che stiamo vivendo nel nostro Paese, gli autori hanno deciso di prolungare la messa in onda, che, inizialmente, sarebbe dovuta terminare a dicembre. Una notizia che ha letteralmente sconvolto i vip, alcuni dei quali stanno decidendo se restare in casa o abbandonare il gioco a inizio dicembre. Nel frattempo, dato il prolungamento, è chiaro che nuovi concorrenti dovranno aggiungersi ai vipponi già in casa. Il primo entrerà in casa proprio lunedì: ad annunciarlo è stato proprio lui, attraverso Instagram. Diamo un’occhiata.

GF Vip, “Lunedì entrerò nella casa”: arriva l’annuncio ufficiale di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio sarà un nuovo concorrente ufficiale del GF Vip 5. La notizia della sua partecipazione al reality di Canale 5 era nell’aria già da qualche settimana. Poco fa, finalmente, la conferma ufficiale. Sul suo profilo Instgaram, Cristiano ha comunicato che farà il suo ingresso nella casa il prossimo lunedì. Il motivo della sua scelta lo spiega lui stesso, nella didascalia al post: “Come mai? Ho bisogno di socializzare. Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia…e io non volevo che entrasse dentro di me.” Malgioglio aggiunge di voler rimettersi in gioco nel reality dove ha già ottenuto un grandissimo successo qualche anno fa: “Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio”. Ecco il post:

“Spero di portare molta leggerezza in questo momento così incerto”. È l’augurio di Cristiano Malgioglio, che, quindi, da lunedì sarà un nuovo concorrente del reality. Come reagiranno i vip già in gara al suo ingresso? Staremo a vedere! Nel frattempo, tra i concorrenti più “a rischio abbandono” dopo la notizia del prolungamento ci sono Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini ed Enock Barwuah. Come tutti gli altri, hanno la possibilità di decidere fino al 4 dicembre, data in cui scade il primo contratto. Se lasceranno la casa dopo quella data, non sarà più considerato “abbandono” e dovranno quindi pagare una penale al programma.