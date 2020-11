GF Vip, scontro Gregoraci-Salemi: la testimonianza di un’amica

Dopo la bomba lanciata tra la Gregoraci e la Salemi nella scorsa puntata del GF Vip, spunta una testimonianza sullo scontro tra le due.

Fulmini e saette tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi lunedì scorso durante la ventunesima puntata del GF Vip: come dichiarato da Signorini, tra le due concorrenti ci sarebbe della “vecchia ruggine” per un episodio risalente ad una vacanza estiva in Sardegna dove le due si sono trovate insieme a conoscenze comuni. Le mezze frasi pronunciate dalla Gregoraci hanno lasciato intendere un comportamento un po’ opportunista da parte della Salemi, la quale si è difesa definendo ‘snob’ la showgirl calabrese. L’ex moglie di Flavio Briatore ha menzionato certi messaggi che sarebbero stati inviati dall’influencer italo persiana al suo ex marito, ma Giulia ha respinto fermamente ogni insinuazione. La discussione è continuata anche dopo il termine della puntata, ma Elisabetta ha preferito mettere tutto a tacere, mentre Giulia si è sfogata con gli altri coinquilini dando la sua versione dei fatti. Chi tra le due starà dicendo la verità?

Scontro Gregoraci-Salemi: arriva la testimonianza su chi starebbe dicendo la verità

E’ proprio di queste ore la testimonianza inaspettata di una persona presente nelle occasioni in cui la Gregoraci e la Salemi si sarebbero incrociate: si tratta di Raffaella Zardo, più volte citata da Giulia nel racconto di quanto accaduto. La Zardo, in una storia condivisa su Instagram, ha dichiarato: “Visto che sono stata nominata più volte, è giusto che io dica la mia: io ero in Sardegna, quindi so come sono andate le cose e posso confermarvi che Giulia ha detto tutta la verità. Lei è stata semplicemente invitata e ospitata da Flavio come altri amici ed amiche per passare qualche giorno insieme in Sardegna”. In base a quanto racconta la Zardo, quindi, la Salemi avrebbe detto la verità su come sono andate le cose.

Resta da vedere se la verità di Raffaella Zardo sarà ascoltata anche dalle dirette interessate proprio lunedì prossimo in puntata e magari, chissà, proprio dalla Zardo in persona.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui