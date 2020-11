Giovanni Ciacci positivo al Covid: “Io non mollo”, l’annuncio sui social del noto costumista ed opinionista tv.

Giovanni Ciacci è positivo al Covid 19. Ad annunciarlo è stato lui stesso, attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il noto opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso tranquillizza i followers: “Sto bene, ad ora non ho nessun sintomo e sono già in isolamento.”, scrive nella didascalia al post, dove allega uno scatto in cui si mostra sorridente. Tantissimi i messaggi di affetto lasciati a Ciacci sotto il post, invaso da una pioggia di likes e commenti.

Giovanni Ciacci positivo al Covid: “Io non mollo”, l’annuncio sui social è arrivato qualche ora fa

“Ciao amici, ho saputo da un paio di ore che il mio tampone settimanale è risultato positivo al Covid”. Queste le parole di Giovanni Ciacci, nell’ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram. L’esperto di moda e costumista ha specificato di non avere sintomi e di trovarsi già in isolamento. “Io non mollo!”, conclude Ciacci, che è stato letteralmente invaso dall’affetto di fan e colleghi, che non hanno esitato a lasciare un commento al post :

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Ciacci (@giovanniciacci)

Come tutti i personaggi che lavorano in tv, Ciacci si sottopone continuamente ai test. Il noto costumista è infatti un volto fisso di Ogni mattina, programma condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe su La 7, oltre ad essere spesso nelle vesti di opinionista a Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Uno stop forzato, ora, per Ciacci, che promette di non mollare e di aggiornare tutti sul prosieguo di “questa nuova battaglia da affrontare”.

Da Adriana Volpe a Manila Nazzaro, da Serena Garitta a Luca Calvani: in tanti hanno voluto far sentire la loro vicinanza al costumista attraverso un commento sui social. Non possiamo che unirci a loro ed augurare a Giovanni Ciacci una velocissima guarigione.