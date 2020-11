Altro grave lutto per Tiziana Giardoni: è morto il papà della moglie di Stefano D’Orazio, il batterista de Pooh scomparso poche settimane fa.

Un altro terribile lutto ha colpito Tiziana Giardoni, dopo la scomparsa del marito Stefano D’Orazio. Nella scorsa notte è morto anche il suo papà. Ad annunciarlo è stata lei, condividendo sui social uno scatto che ritrae insieme proprio Stefano e il suo papà: “E adesso lassù voi due che farete? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori”, scrive Tiziana su Facebook. A confermare la notizia, il post su Facebook di Roby Facchinetti, che ha voluto far sentire la sua vicinanza a Tiziana, in un momento così difficile.

“Ciao papino mio…ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!”. È così che Tiziana Giardoni saluta il suo papà, scomparso nella notte. La moglie di Stefano D’Orazio ha pubblicato sui social uno scatto in cui il suo papà si trova proprio con il suo amato marito, scomparso lo scorso 6 novembre a causa del Covid. Un’altra dolorosissima perdita per la Giardoni. In seguito, lo scatto condiviso sul suo profilo social:

“La vita è stata ingiusta e crudele”, si legge nella didascalia al post. A dare per primo la notizia, attraverso i social, è stato Roby Facchinetti, cantante dei Pooh. “Che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportare anche la dolorosissima perdita del tuo amato papà”, scrive Facchinetti:

Il post social di Tiziana Giardoni è stato, in poco tempo, invaso dai messaggi di tantissime persone, che hanno voluto farle sentire il proprio affetto e la propria vicinanza in un momento così doloroso. Non possiamo che unirci a loro e mandare a Tiziana Giardoni le nostre più sentite condoglianze.