Jasmine Carrisi debutta a ‘The Voice Senior’: ma sapete dove l’abbiamo già vista? Non tutti conoscono questo retroscena sulla giovane figlia di Al Bano.

Jasmine Carrisi è la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, sorella maggiore di Al Bano Junior, da tutti soprannominato Bido. Capelli biondi, occhi azzurri e viso d’Angelo, Jasmine ha 19 anni e si è appena diplomata ed ha già un seguito non indifferente sui social. Basti pensare che il suo profilo Instagram conta oltre 72mila followers e lei lo aggiorna spesso con foto e video della sua vita quotidiana e della sua famiglia. Dopo aver fatto solo qualche sporadica ospitata televisiva, ora Jasmine si appresta ad essere per la prima volta grande protagonista in un programma. La figlia di Al Bano, infatti, sarà insieme a suo padre in The Voice Senior. I due formano la squadra ‘I Carrisi’ e insieme rappresentano uno dei coach del programma, insieme a Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Berté. Per Jasmine è la prima vera e propria esperienza televisiva. Ma sapete dove l’abbiamo già vista? Non tutti conoscono questo retroscena sulla vita della giovane figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: ecco tutti i dettagli.

Jasmine Carrisi pronta a debuttare a The Voice Senior: ma sapete dove l’abbiamo già vista? Il retroscena

Jasmine Carrisi è uno dei coach della prima edizione italiana di ‘The Voice Senior’, condotta da Antonella Clerici. La giovane figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è in squadra con suo padre e i due insieme sono un unico coach. Per la bellissima Jasmine questa è la prima vera esperienza televisiva e potrebbe rappresentare l’inizio di una carriera sotto i riflettori. Prima di questa, però, Jasmine ha avuto un’altra avventura nello spettacolo. Vi ricordate dove l’abbiamo già vista? Non tutti lo sanno, ma la figlia di Al Bano è stata protagonista del film ‘La dama e l’ermellino’, di Lorenzo Raveggi. Jasmine aveva solo 17 anni e ha interpretato Isabella D’Aragona.

Il cinema, dunque, è stato il primo passo di Jasmine nel mondo dello spettacolo, e non è stata certo un’esperienza da poco! Ora la giovane Carrisi debutta da protagonista anche in tv e poi potrà decidere che strada prendere: se continuare sulle orme dei suoi genitori, o cambiare rotta e intraprendere una vita lontano dai riflettori.