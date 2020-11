Uomini e Donne, clamorosa novità: cambia la storica sigla, i fan se ne sono accorti già nella puntata andata in onda il 26 novembre.

Il dating show di Uomini e Donne è uno dei più longevi della televisione italiana. Il programma di Maria de Filippi quest’anno, nonostante l’emergenza Coronavirus, va in onda a gonfie vele, rispettando tutte le misure di sicurezza. La conduttrice ha deciso di unire in un unico studio Trono Classico ed Over: in ogni puntata sono tutti in onda ed ognuno di loro è separato dall’altro con una barriera di plexiglass. Mascherine, gel disinfettanti e distanziamento: lo show pomeridiano di Canale 5 rispetta tutte le misure anti Covid. L’unione di grandi e piccoli non è l’unica novità a quanto pare: dal 26 novembre è cambiata anche un’altra caratteristica del programma. Era il tratto distintivo del dating show: ecco cosa è cambiato!

Uomini e Donne, clamorosa novità: lo hanno notato tutti

Lo hanno notato tutti i fan che seguono Uomini e Donne ogni giorno e lo ha annunciato anche il portare di Tv Sorrisi e Canzoni. Sembra essere dunque ufficiale: Uomini e Donne ha cambiato sigla! Dal 26 novembre infatti è cambiata la musica per l’entrata dei protagonisti nello studio: il motivetto storico conosciuto da tutti così viene sostituito. Su Youtube, la pagina TV Italia Story ha pubblicato la nuova sigla completa del programma in uso dal 26 novembre.

Arriva così oggi la conferma del cambio singla: ieri, 26 novembre, abbiamo sentito la nuova canzone con l’entrata in studio di Marianna, la new entry e di Beatrice, la corteggiatrice di Davide. Su Twitter i fan del programma si sono chiesti ‘Ma cos’è questa nuova musica?‘. Anche oggi, 27 novembre, con le entrate in studio sono arrivate le conferme: la sigla dello storico programma è cambiata!