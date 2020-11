Qui è con la sua sorellina, oggi è una delle conduttrici più importanti della tv: ecco di chi si tratta, è davvero impossibile riconoscerla!

La due bimbe nella foto in evidenza sono davvero dolcissime, non trovate? E’ davvero impossibile dire il contario! Si tratta di due sorelline che giocano insieme sul pavimento. La più grande cerca di proteggere la piccola con la mano per evitare che cada e quest’ultima sorride felice. Si tratta di un’immagine del passato, è evidente, che trasmette tante emozioni e lascia trasparire l’affetto tra queste due sorelline. Una di loro due, la maggiore per l’esattezza, con il tempo è diventata una donna di spettacolo e oggi è una delle conduttrici più importanti in Italia. Riuscite a riconoscerla? Ovviamente è molto difficile, visto che gli anni sono passati e hanno inevitabilmente cambiato qualcosa dei suoi lineamenti. Se non riuscite a capire di chi si tratti, continuate a leggere, vi sveliamo noi la sua identità!

Qui è con la sua sorellina, oggi è una delle conduttrici più importanti della tv: l’avete riconosciuta?

La bimba in foto è insieme alla sua sorellina minore e giocano entrambe serenamente. Oggi quella bambina con il vestitino e la fascia bianca è una delle conduttrici più importanti della televisione italiana. Si tratta di una donna piena di talento, che è stata al timone di numerosi programmi di successo e vanta anche ben due conduzioni del Festival di Sanremo, una in coppia e una da sola. Beh, con questi indizi è praticamente impossibile sbagliare! Stiamo parlando dell’amatissima Antonella Clerici.

Storica conduttrice de La Prova del Cuoco, oltre che di tanti altri programmi di successo, la Clerici è senza dubbio una delle regine della nostra tv e ora si trova al timone di ‘The Voice Senior’, il nuovo programma di Rai Uno che si differenzia dalla versione ‘classica’ per il fatto che i concorrenti sono tutti ‘over 60’. Antonella è la ‘padrona di casa’ e sarà accompagnata in questa avventura da 5 coach d’eccezione: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e la coppia formata da Al Bano e Jasmine Carrisi, che rappresentano un solo coach, ‘I Carrisi’.

Sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, è qui che Antonella ha pubblicato lo scatto da bambina insieme a sua sorella Cristina, alla quale è tuttora molto legata e che, come lei stessa ha più volte raccontato, è sicuramente una delle persone più importanti della sua vita.