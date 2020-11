Qui era solo una bambina, ora non si parla che di lei in tv: la riconoscete? È una delle concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip!

Sono tanti i vip che attraverso i propri canali social condividono con i fan foto e video del passato. Scatti dolcissimi, soprattutto quelli in cui si mostrano nella loro versione da bambini. Proprio come ha fatto lei un po’ di tempo fa, condividendo uno scatto di un bel po’ di anni fa. Era Natale ed era solo una bambina: l’avete riconosciuta? Negli ultimi mesi si parla tantissimo di lei in tv. Il motivo? È una delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 5!

Guardate bene questa bambina, i suoi meravigliosi occhioni blu sono rimasti identici: l’avete riconosciuta? Piccolo indizio: attualmente è ‘reclusa’ nella casa del GF Vip. Proprio così, si tratta di Adua Del Vesco, nome d’arte di Rosalinda Cannavò. La bellissima attrice siciliana è una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante il suo percorso nella casa, Adua ha vissuto tantissime esperienze forti: dalla riconciliazione con Massimiliano Morra, alla lettera di Gabriel Garko, fino alla rivelazione della violenza subita quando era solo una ragazzina. Un percorso davvero intenso, quello dell’attrice, che non sembra avere alcuna intenzione di abbandonare il gioco. I vip, infatti, hanno alcuni giorni per decidere cosa fare, dopo l’annuncio del prolungamento dell’edizione fino a febbraio 2021. Entro il 4 dicembre, data in cui inizialmente sarebbe dovuto terminare il programma, i concorrenti dovranno scegliere se restare ancora in casa o abbandonare definitivamente il gioco.

Ma Adua sembra essere molto decisa: grazie anche all’importante sostegno della sua amica Dayane Mello, l’attrice resterà nella casa. E voi, state seguendo questa edizione del reality show di Canale 5? Presto ci saranno tantissimi colpi di scena e tante new entry! Il bello deve ancora venire!