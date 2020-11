Andrà in onda domani, 28 Novembre, la finale di Tu si que vales, il talent che ha conquistato il pubblico italiano: scopriamo chi sono Ambra e Yves, età, origini e perché non si erano mai esibiti in Italia.

Tu si que vales è giunto alla puntata finale e il pubblico sente già la mancanza degli incredibili talenti che si sono susseguiti sul palco, incantando conduttori, giudici e telespettatori. Un talent show pazzesco che ha dato modo ad artisti di tutto il mondo di emergere e farsi conoscere per le loro doti straordinarie. Tra i concorrenti che sono saliti sul palco di Tu si que vales troviamo Ambra e Yves, un duo di acrobati eccezionali: scopriamo chi sono, la loro età, le origini e perché non si erano mai esibiti in Italia. Ricordiamo che i finalisti che si contenderanno il titolo di campioni sono in totale dodici. Sarà davvero una sfida ardua, poiché ognuno di loro ha dimostrato delle capacità incredibili e fatto innamorare i fan che seguono il programma. Ovviamente, non mancheranno momenti di grande emozione e colpi di scena, come da tradizione di Tu si que vales. Parliamo dunque di Ambra e Yves e dei loro meravigliosi volteggi

Tu si que vales: chi sono Ambra e Yves

Hanno conquistato pubblico e giuria con la loro esibizione, ottenendo quattro sì e un consenso pari al cento per cento dalla giuria popolare. A questo punto, i giudici d’eccezione, Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Zudy Zerbi e Gerry Scotti (in videoconferenza) hanno dovuto scegliere se alzarsi per conferire loro il pass che li avrebbe spediti direttamente in finale. Il loro numero è stato talmente incredibile che tutti e quattro hanno scelto di alzarsi e raggiungerli al centro del palco. Ambra e Yves sono così passati direttamente alla finale. Il duo di acrobati ha fatto sognare moltissimi paesi. Si sono esibiti in molteplici realtà circensi. Hanno portato la loro arte al Circo Knie, al Roncalli, al Krone e perfino in America. Hanno fatto sognare al Circus Arlette Gruss e Cirque d’Hiver Bouglione. Tuttavia, i due hanno confessato che non erano mai riusciti a esibirsi in Italia. Ambra, che ha 40 anni, è di origini italiane con papà nato a Milano e mamma sarda. Yves, invece, ha 45 anni ed è originario di Valencia. Hanno raccontato di aver lavorato ovunque, anche in Sud America e in Cina, ma non Italia. Dopo aver iniziato la loro carriera fenomenale, i due non hanno mai avuto occasione di calcare un palcoscenico italiano. “Ne abbiamo visti di numeri simili, fatti anche da atleti più giovani” ha detto Sabrina Ferilli, “ma mai con questa forza, bellezza e fascino” ha dichiarato.

Tutti i giudici sono rimasti incredibilmente colpiti da Ambra e Yves e li hanno inondati di complimenti per la loro bravura, tecnica e per il loro carisma. Scopriremo se riusciranno a vincere la finale.

