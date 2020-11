Tu si que vales è ormai arrivato alla fine di una stagione meravigliosa e dodici concorrenti si contendono la vittoria: scopriamo chi è Cristiano Pierangeli, età, carriera, l’emozionante storia e dove ha lavorato.

Siamo giunti ormai all’ultima puntata di Tu si que vales, la finale sarà disputata domani, 28 Novembre e dovremo salutare gli incredibili talenti che ci hanno fatto innamorate nel corso di questa straordinaria edizione. Tra i dodici finalisti troviamo Cristiano Pierangeli, meraviglioso pianista che è riuscito a commuovere il pubblico e la giuria con la sua esibizione pazzesca. Ricordiamo che sul palco di Tu si que vales i concorrenti hanno la possibilità, in caso ottengano quattro sì dai giudici e il cento per cento dei consensi dalla giuria popolare, di accedere direttamente alla finale. Questo nel caso in cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi decidano di alzarsi e sostenere l’esibizione. Così è stato per Cristiano Pierangeli, che ha incantato a tal punto l’intero pubblico da guadagnare al primo colpo il pass per la finale. Domani, scopriremo se il talentuoso pianista riuscirà a vincere il talent. Intanto, scopriamo qualcosa si Cristiano Pierangeli che con la sua esibizione ha fatto sognare i telespettatori di Tu si que vales: età, carriera, dove ha lavorato e la storia emozionante.

Tu si que vales: chi è Cristiano Pierangeli

Lo straordinario pianista che incantato il pubblico di Tu si que vales è originario di Foligno e ha trentotto anni. Con la collaborazione di Maria De Filippi, ha commosso il pubblico suonando un pianoforte a cui mancavano diversi tasti. Cristiano ha raccontato questa scelta ai giudici, spiegando che, quando era bambino, la situazione economica della famiglia non era delle migliori. Per questo motivo, quando un tasto del suo pianoforte si rompeva, non poteva ripararlo così ha imparato a suonare con i tasti a disposizione. Una storia emozionante e un talento straordinario. Cristiano Pierangeli non è solo un pianista: è arrangiatore, compositore e cantante.

Cristiano Pierangeli: studi e lavoro

Nella sua biografia su Kleisma ha raccontato di essere innamorato della musica dall’età di sei anni e di aver studiato musica classica, jezz, contemporanea e leggera. Cristiano si è iscritto alla Facoltà di “Lettere e filosofia con specializzazione in Storia, scienza e tecniche della musica e dello spettacolo”. Si è poi appassionato alla musica per le produzioni cinematografiche. Cristiano Pierangeli ha spiegato nella sua biografia di aver lavorato come pianista negli spettacoli di Andrea Paris “Apparis e sconParis” che ha conquistato il secondo posto ad Italia’s got talent. Ha anche affermato di amare molto il canto e in particolare di essere appassionato di musical.

Non ci resta che attendere la puntata finale di Tu si que vales in onda domani. Per scoprire se Cristiano Pierangeli riuscirà a vincere l’amatissimo talent. Sicuramente il suo talento vale davvero, visto il modo in cui è riuscito ad emozionare il pubblico e i giudici.

