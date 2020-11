Chi è Antonio, corteggiatore di Sophie di Uomini e Donne? Ecco per voi le info sul giovane di Frosinone: vi sveliamo tutto!

Nel dating show più amato di sempre, sul trono, è seduta Sophie, la bellissima tronista classe ‘2000. Quest’anno Uomini e Donne ha visto sul trono, al suo fianco, anche Jessica Antonini, che ha lasciato il programma per vivere la sua storia d’amore con Davide. La giovane Sophie è la giovane tronista del Trono Classico e sta conoscendo Matteo ed Antonio, due bei ragazzi molto diversi tra loro. Se Matteo risulta essere molto timido e dolce, Antonio ha un carattere sicuramente più esplosivo. Ma sapete quanti anni ha, cosa fa nella vita, e qual è il suo più grande sogno? Vi sveliamo tutto sul corteggiatore alto e dai capelli ricci di Sophie.

Uomini e Donne, chi è Antonio: età e cosa fa nella vita il corteggiatore di Sophie

Antonio Borza è il corteggiatore di Sophie Codegoni ed è un classe ’98: ha dunque 22 anni. Alto, capelli ricci e scuri, un sorriso travolgente: Sophie è rimasta colpita dal giovane di Frosinone. Da subito appassionato di studio, a 18 anni Antonio si è iscritto al La Sapienza di Roma per studiare Giurisprudenza. In ambiente universitario Borza si occupa anche di radio ed attivismo politico: il suo canale Instagram infatti sottolinea ‘on air Radio News 24’. Proprio in quest’ultimo pubblica molte foto di sé e delle persone a cui è più legato, tra queste la sua nonna.

Ha creato una pagina social, The Political Coffee, in cui parla di temi legati al mondo politico, sua grande passione. In un’intervista al magazine del programma, Antonio ha raccontato di aver avuto due storie importanti, una durata un anno ed una storia recente terminata ad agosto 2019 dopo due anni e mezzo.