E’ da poco entrata a corteggiare Davide Donadei, ma il suo arrivo non è passato inosservato: scopriamo chi è la bellissima Valeria Valentini.

Ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne da qualche settimana per corteggiare il tronista Davide Donadei, già conteso da Chiara e Beatrice: Valeria Valentini ha colpito tutti per la sua bellezza e non sembra affatto una presenza ininfluente nel percorso del bel tronista pugliese. Anzi, quest’ultimo, evidentemente destabilizzato dal suo arrivo, in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine l’ha definita addirittura “un fulmine a ciel sereno”. E potrebbe esserlo davvero Valentina, che ha tutte le carte in regola per rimettere in discussione tutto il percorso fatto fin qui da Donadei, col quale è già uscita in esterna. Scopriamo allora chi è Valeria, quanti anni ha e che lavoro fa.

Valeria Valentini, chi è e dove l’abbiamo già vista

Valeria è marchigiana ed è nata l’8 Febbraio 1997 a Civitanova Marche, ma risiede a Piane di Montegiorgio. Sappiamo che ha frequentato il liceo scientifico, ha un fratello più piccolo e una grande passione per i cavalli ereditata dal padre. Quest’ultimo infatti è un driver del famoso ippodromo locale di Montegiorgio ed anche lei ha fatto la driver di cavalli al trotto. Valeria non è del tutto nuova in tv, il suo volto lo abbiamo già visto da un’altra parte: nel 2015, ha infatti partecipato a Miss Italia, arrivando tra le prime trenta partecipanti e aggiudicandosi la fascia di Miss Equilibra. Proprio nel periodo della sua partecipazione al più importante dei concorsi di bellezza, aveva dichiarato che le sarebbe piaciuto costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo.

La bellezza di Valeria è davvero notevole e Davide sembra molto interessato a lei: secondo voi, Chiara e Beatrice dovrebbero cominciare a temere seriamente la nuova arrivata? E cosa deciderà di fare Davide?