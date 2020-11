Uomini e Donne, scelta Davide Donadei: l’indizio non passa inosservato

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Davide Donadei svela un indizio su chi, tra le sue corteggiatrici, potrebbe essere la sua scelta.

Chiara, Beatrice e Valeria, questa la rosa dei nomi delle corteggiatrici tra cui potrebbe nascondersi la futura scelta del tronista Davide Donadei: intervistato da Uomini e Donne Magazine, il giovane pugliese chiarisce che il momento della decisione per lui non è affatto vicino. Anzi, confessa di sentirsi nel bel mezzo del percorso e mai come ora dubbioso sul da farsi nonostante con tutte e tre le ragazza abbia instaurato un forte feeling. Rispondendo alle domande, però, il bel Davide si è lasciato sfuggire qualche indizio su chi delle tre potrebbe essere la sua scelta finale. Ecco cosa ha rivelato il tronista.

Davide Donadei, le sue dichiarazioni sulla scelta

Donadei non ha mai fatto mistero della sua propensione iniziale per Chiara, che a suo dire gli ha trasmesso forti emozioni fin da subito. C’è stato poi un calo nella loro intesa, man mano che passava il tempo: “Siamo partiti a mille ma poi si è tutto appiattito”. La ragazza comunque non sembra disposta a rinunciare, rivela il Magazine. Proprio ieri, durante la puntata del dating show, Davide ha ammesso che al momento è Beatrice è quella con cui ritiene possibile arrivare fino alla fine del suo trono, perché in lei sta trovando appoggio in un momento un po’ difficile della sua vita. Intanto, però, “tra i due litiganti…”, si sa, e se il vecchio detto dovesse rivelarsi veritiero, sia Chiara che Beatrice dovrebbero fare molta attenzione ad una new entry che potrebbe mettere in pericolo i loro percorsi. Ci riferiamo ovviamente a Valeria, arrivata da poco, ma verso cui Donadei ha sempre ammesso di sentire un certo trasposto, tanto da definirla “Un fulmine a ciel sereno”.

Continuate a seguire il trono di Donadei perché sicuramente riserverà molte sorprese.