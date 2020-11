Al Bano, il gesto per Jasmine Carrisi non sfugge al pubblico: cosa ha fatto

Al Bano, durante la prima puntata di The Voice Senior, ha fatto un gesto nei confronti di Jasmine Carrisi che non è sfuggito al pubblico

Al Bano è uno dei cantautori più amati della musica italiana. L’uomo ha sposato nel 1970 Romina Power, dalla quale ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. I due si sono separati nel 1999 dopo ventinove anni di matrimonio. All’inizio degli anni Duemila conosce Loredana Lecciso, con la quale ha altri due figli: Jasmine e Al Bano Jr. Dei sei figli, solo due hanno seguito le sue orme: Yari e Jasmine. Quest’ultima ha da poco pubblicato il suo primo singolo. Nella musica, inoltre, ha preso tutta un’altra strada rispetto al padre: Jasmine, infatti, è legata al genere rap e trap.

Al Bano, il gesto per la figlia Jasmine Carrisi non sfugge al pubblico

Ieri sera, su Rai Uno, c’è stato il debutto televisivo di Jasmine Carrisi. La ragazza, insieme al padre Al Bano, figura nel cast di The Voice Senior, nuovo talent show condotto da Antonella Clerici. La figlia d’arte ha mostrato una grande padronanza con il piccolo schermo, sempre a suo agio, spigliata e può ancora migliorare molto. Sicuramente la vicinanza del padre avrà aiutato la giovane cantante. Il pubblico, tra l’altro, ha notato un gesto del celebre cantautore nei confronti della figlia.

Durante la puntata di The Voice Senior, infatti, Al Bano ha spesso guardato con amore la figlia, quasi come se fosse fiero del percorso di Jasmine Carrisi. Quegli sguardi ovviamente rappresentano il bene tra padre e figlia. Gli stessi sguardi che hanno conquistato tutti, in modo particolare il pubblico di Rai Uno. I telespettatori hanno colto subito il gesto e l’hanno segnalato sui social.