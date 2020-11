Amici 20, Daddy vince la sfida contro Giulio ed entra nella scuola: un dettaglio non sfugge, tutti l’hanno notato.

Oggi, 28 novembre 2020, è andata in onda una nuova, ricchissima, puntata di Amici di Maria De Filippi. Puntata di sfide! Prima si sono contesi il banco Leonardo e Gregory, con la vittoria del primo, che ha potuto conservare il suo banco di canto. La seconda sfida ha messo invece in discussione il cantante Giulio: a metterlo alla prova è stato il prof Rudy Zerbi. E la sfida non ha avuto esito positivo per il cantante, cha ha dovuto lasciare la scuola, cedendo il suo posto a Daddy. Quest’ultimo è quindi ufficialmente un concorrente della nuova edizione di Amici. E, durante la sua esibizione, tutti hanno notato un dettaglio molto particolare. Scopriamolo insieme.

Daddy entra nella scuola di Amici: un dettaglio non sfugge durante la sua esibizione

Daddy è ufficialmente un allievo della scuola di Amici 2020. Il cantante è entrato nel programma vincendo la sfida contro Giulio e aggiudicandosi quindi il banco di canto. Una nuova avventura per il giovane cantautore, che ha ringraziato tutti per l’opportunità, augurandosi di integrarsi nel gruppo, nonostante il dispiacere per l’eliminazione di Giulio. Ma è anche un altro il dettaglio che ha colpito il pubblico. Durante l’esibizione di Daddy, sui social, in tanti hanno commentando la sua voce, sottolineando qualcosa in particolare. C’è chi è stato felice della sua entrate nel talent, chi invece sperava nella permanenza di Giulio. Ma tutti sono d’accordo su una cosa, date un’occhiata:

Eh si, in tanti hanno notato una somiglianza tra la voce del nuovo allievo di Amici e quella di Ultimo, cantautore romano, tra i più amati e seguiti degli ultimi anni. Un dettaglio che hanno notato davvero tanti, dopo poche note dell’esibizione del nuovo cantante di Amici. Che per Daddy sia l’inizio di una carriera di grande successo come quella di Ultimo? Staremo a vedere! Non ci resta che seguire le prossime puntate per tutte le novità della scuola più amata della tv!