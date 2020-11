Amici 2020, anticipazioni terza puntata: a distanza di pochissime settimane, ci sono state le prime eliminazioni e giudizi sospesi.

Andrà in onda oggi, Sabato 28 Novembre, la terza puntata di Amici 2020. Iniziata da ben tre settimane, la nuova edizione del seguitissimo ed ambitissimo talent di Maria De Filippi si appresta a fare compagnia gli italiani ogni Sabato pomeriggio al solito e al classico orario pomeridiano. Tra pochissime ore, infatti, andrà in onda il terzo appuntamento. Che, come ampiamente ‘spoilerato’ da Il Vicolo delle News, sembrerebbe essere davvero imperdibile. Stando a quanto si apprende da queste ultime anticipazioni, sembrerebbe che proprio nel corso della terza puntata assisteremo ad una prima eliminazione e, soprattutto, ai primi giudizi sospesi. Sappiamo benissimo che, proprio per via del Coronavirus, questa di quest’anno sarà un’edizione davvero ‘particolare’ ed inedita. Tuttavia, alcune regole non sono affatto cambiate. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi è stato eliminato? Chi ha dovuto, purtroppo, abbandonare il talent dopo poche settimane? Scopriamolo insieme.

Amici 2020, anticipazioni terza puntata: cosa è accaduto

Seppure andrà in onda, dalle ore 14:00, Sabato 28 Novembre, la terza puntata di Amici 2020 è stata registrata nei giorni scorsi. Ebbene. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che questo appuntamento sarà letteralmente imperdibile. Ovviamente, tutti gli alunni della scuola di Maria De Filippi continueranno ad esibirsi dinanzi alla commissione. E, quindi, verranno ampiamente ‘scrutinati’ dai loro professioni. Ebbene. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che non soltanto, alla fine della sua esibizione, la cantante Arianna si sentirà dire di avere il ‘giudizio sospeso’, quindi il suo destino è rimandato ai prossimi giorni, ma anche un altro cantante, purtroppo, abbandonerà la scuola. Dei grandissimi colpi di scena, avete ragione. Ecco, ma chi tra tutti i giovani cantanti ha dovuto lasciare la scuola, rinunciando quindi a gareggiare per il serale? Ecco tutti i dettagli.

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che il cantante Giulio ha dovuto abbandonare la scuola. Sembrerebbe che, durante la sua esibizione, la commissione di canto non abbia colto la personalità del cantante. Tanto da decidere di farlo uscire definitivamente.