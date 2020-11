Nel corso della puntata odierna di Amici 2020, Rudy Zerbi ha letteralmente sbottata: la concorrente adesso è a rischio eliminazione.

Vi avevamo già anticipato che la terza puntata di Amici 2020 sarebbe stata particolarmente infuocata. E, in effetti, è stato proprio così. Nel corso del terzo appuntamento, andato in onda Sabato 28 Novembre, abbiamo assistito a dei grandissimi colpi di scena. Non soltanto, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, si è verificata la prima eliminazione di questa ventesima edizione e la prima sfida esterna, ma abbiamo assistito anche ad una ‘sfuriata’ di Rudy Zerbi nei confronti di una dei quindici talenti entranti quest’anno. Sappiamo benissimo che il professore di canto è particolarmente attento ai comportamenti di ciascun ragazzo all’interno della scuola. Ed è proprio per questo motivo che, a fine esibizione della concorrente, il giudice di Tu si que Vales ha preferito, al momento, toglierle la maglia. E pensare alle sue sorti in questi ultimi giorni. A chi facciamo riferimento in particolare? Ad Arianna Gianfelici. Ma ecco cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

Amici 2020, Rudy Zerbi non ci sta: giudizio sospeso per Arianna Gianfelici

Subito dopo aver terminato di cantare il suo inedito sul palco di Amici 2020, Rudy Zerbi ha chiamato in causa Raffaella, la vocal coach che prepara, durante la settimana, i ragazzi, per spiegare com’è lavorare con Arianna Gianfelici nel corso della preparazione. ‘È impegnativa’, ha detto la donna. Sottolineando che, a differenza degli altri compagni, la giovane cantante fa spesso le cose all’ultimo minuto. Ed è un gran vero e proprio peccato. È proprio per questo motivo che, dopo aver preso parola, Rudy Zerbi ha chiaramente detto la sua opinione in merito. Ed ha specificato che, almeno fino a questo momento, non si sente affatto di darle nuovamente la maglia. Al momento, come ribadito anche dal diretto interessato, la Gianfelici non è assolutamente eliminata dalla scuola di Amici. Potrebbe esserlo, però. Rudy Zerbi, quindi, ha momentaneamente sospeso il giudizio.

‘In questo momento, la caccerei, sinceramente’, ha iniziato a dire Rudy Zerbi rivolgendosi ad Arianna. E, poi, ha concluso: ‘Odio lo spreco di talento, quindi ci voglio pensare’. Cosa ne sarà della giovanissima cantante, secondo voi?