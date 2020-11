Chi è Andrea Radicchi, il finalista di Tu Si Que Vales: tutto sul giovane concorrente ventriloquo che ha scoperto il suo talento solo un anno fa!

Tu Si Que Vales arriva con la super finale: i finalisti sono pronti a combattere sul palco del programma per provare a vincere il primo post. L’ultima puntata del programma in onda su Mediaset vedrà un super ritorno: quello di Gerry Scotti! Il giudice di Tu si Que Vales ha combattuto contro il Covid, è stato anche in Ospedale: ora che è guarito è pronto a tornare in azione con la sua simpatia e la sua dolcezza. Tra i concorrenti arrivati in questa super finale c’è un ventriloquo che ha avuto un enorme successo: parliamo di Andrea Radicchi. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più su lui? Vi sveliamo tutto.

Tu Si Que Vales, Andrea Radicchi: età e quando ha scoperto il suo talento

Andrea Radicchi è uno dei finalisti di Tu Si Que Vales, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 28 novembre 2020. Andrea si è presentato così: “Ho 22 anni e vengo da città di Castello”. In compagnia del suo Isidoro, di Arturo e di Foxy ha conquistato tutti con risate, improvvisazioni e tantissimo talento. Andrea è capace di far parlare contemporaneamente due dei suoi tre pupazzi, ognuno con una voce ed una personalità diversa. Andrea coltiva questa passione da appena un anno: dopo essersi laureato in Fisica con lode, ha deciso di dedicarsi al suo innato talento. “Ho avuto un periodo di riflessione e mi sono dedicato a quest’altra cosa” sono state le sue parole nella settima puntata del talent.

Vive a Perugia e si diverte a registrare video con i suoi amici pupazzi: li pubblica sui social, tra Instagram e Youtube ed ha davvero tantissimi consensi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Radicchi Ventriloquo (@andrea.radicchi_ventriloquo)

Oltre al suo talento non conosciamo tanto del giovane Andrea. Sarà lui il vincitore di Tu Si Que Vales? Non ci resta che attendere la finale del 28 novembre….