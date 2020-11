Asia Argento è letteralmente addolorata per la morte di sua mamma. l’ultimo post condiviso dall’attrice su Instagram è da brividi.

L’ultimo post condiviso da Asia Argento sulla sua pagina Instagram è davvero da brividi. Sono trascorsi alcuni giorni dalla morte di sua mamma, eppure il dolore dell’attrice, com’è giusto che sia, non tende affatto ad affievolirsi. Perdere un genitore, si sa benissimo, non è assolutamente cosa da niente. E lo sa bene la bellissima Argento. Che, ancora adesso, continua ad essere notevolmente addolorata per la scomparsa della sua tenerissima mamma. Mercoledì 26 Novembre, infatti, è venuta a mancare, all’età di 70 anni, la talentuosa e bellissima Daria Nicolodi. Un nome che, senza alcun dubbio, non vi risulterà affatto sconosciuto. Ex moglie di Dario Argento, la bellissima Nicolodi è stata la protagonista principale di ‘Profondo Rosso’, uno dei grandissimi must del famoso regista di film di horror. Insomma, un dolore davvero incredibile. Non soltanto per tutti gli ammiratori della famiglia Argento, ma anche per i suoi cari. A partire, come dicevamo precedentemente, da sua figlia Asia. Proprio qualche ora fa, infatti, l’attrice ha condiviso un post su Instagram che esprime alla grande il suo immenso dolore. Vediamo tutto nei minimi dettagli.

Asia Argento addolorata per la morte di sua mamma: il post da brividi

Due giorni fa è è venuta a mancare la madre di Asia Argento. Proprio il 26 Novembre la talentuosa e conosciutissima Daria Nicolodi è morta. Generando, com’è giusto che sia, un immenso dolore non soltanto ai suoi più grandi ammiratori e sostenitori, ma anche alla sua famiglia. In primis, sua figlia Asia Argento. È proprio per questo motivo che, a distanza di qualche giorno dalla tragica notizia, l’attrice ha voluto scrivere un messaggio in cui manifesta chiaramente di essere addolorata. D’altra parte, si sa benissimo che superare il lutto di un genitore, non è assolutamente cosa da poco. E, d’altra parte, lo testimoniano alla grande anche le parole dell’attrice. Proprio con una fotografia che la ritrae abbracciata alla sua tenerissima e bellissima mamma, Asia non può affatto nascondere il suo dolore.

‘Mi manca tanto il tuo profumo, i bacini che ci davamo’, inizia proprio così la tenerissima dedica che Asia Argento, ancora addolorata per la morte di sua mamma, ha scritto sul suo canale Instagram. Con un’emozionante foto che la ritrae proprio in sua compagnia e, soprattutto, intente in un momento di tenerezza, l’attrice non può affatto nascondere l’immensa tristezza e l’incredibile dolore per questa gravissima perdita dalla sua vita. ‘Da quando non ci sei più, non riesco a smettere di tremare’, concluso la dedica. Insomma, un post davvero da brividi, c’è da ammetterlo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui