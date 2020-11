Caduta Libera, è appena saltato fuori un retroscena inedito: nessuno mai si sarebbe immaginato una cosa del genere, di che cosa parliamo.

Caduta Libera, lo sappiamo benissimo, è uno dei game show pre-serali più seguito ed apprezzato degli ultimi tempi. In onda dal Lunedì al Domenica e, quindi, sette giorni su sette, il quiz di Gerry Scotti decanta di un seguito davvero incredibile. Sarà per il conduttore, che, bisogna ammetterlo, è di una bravura e professionalità più unica che rara, sarà il format del gioco, fatto sta che, sera dopo sera, lo show registra dei picchi di share davvero incredibile. Ecco, ma sapete proprio tutto di esso? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Pochissime ore fa, infatti, è saltato fuori un incredibile retroscena. A svelarlo sono state Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi. Entrambe attuale concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, in un momento di relax, hanno svelato un incredibile ‘aneddoto’ sul programma. E, soprattutto, sulle ‘misteriose’ botole. Ebbene si. Avete letto proprio bene! Ma a cosa facciamo riferimento in particolare? Ecco tutti i dettagli.

Caduta Libera, retroscena inedito: lo avreste mai detto?

Diteci la verità: guardando qualche puntata di Caduta Libera, vi siete mai chiesto cosa ci fosse dietro le botole? Sappiamo benissimo che, una volta esaurito il tempo a disposizione per poter rispondere alle domande poste dal quiz, il concorrente in questione cade al di sotto della botola? Ecco, ma cosa c’è sotto? E, soprattutto, quanto è alto? Ci sono alcuni che immaginano che ci sia dell’acqua. O chi, invece, sostiene che ci siano dei cuscini di gomma. Ma la realtà, però, dov’è? Purtroppo, ancora adesso rimane un ‘mistero’. Nessuno ne sa niente. Ed è proprio a tal proposito che, nella casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi hanno svelato un retroscena davvero inedito. Entrambe ex protagoniste del game show, hanno svelato che, secondo contratto, nessuno dei suoi partecipanti può svelare cosa ci sia realmente sotto la botola. Ma non è affatto finita. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il contratto non è altro che una sorta di ‘assicurazione’. E che è proprio per questo motivo che gli ‘Over 60’ non possono assolutamente partecipare.

Vi sareste mai immaginato un retroscena del genere? Noi no, c’è da ammetterlo.

