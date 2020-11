In questo articolo parliamo delle Catwall Acrobats, finalisti nel talent show Tu si que Vales: ecco chi sono

Tu si que Vales è un programma televisivo di genere talent show in onda in prima serata su Canale 5 di sabato. La trasmissione va in onda in Italia dal 4 ottobre 2014 ed è basato sull’omonimo format spagnolo in onda su Tele Cinco. Al talent show possono partecipare tutti coloro che hanno un’abilità nel canto, nel ballo o in qualche altro genere. Il vincitore del programma si aggiudica un montepremi di 100.000 euro. La trasmissione è stata ideata da Maria De Filippi insieme a Gerry Scotti, che figurano nella giuria insieme a Teo Mammucari e Rudy Zerbi. La giuria popolare, invece, è presieduta da Sabrina Ferilli. I conduttori della trasmissione sono Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Dal 12 settembre al 28 novembre 2020 è andata in onda la settima edizione del talent show. I finalisti sono: Wesley Williams, Liina Aunola, Kyle Cragle, Nerina Peroni, Cristiano Pierangeli, Ambra & Yves, El Yiyo, Daniele Primonato, Dakota e Nadia, Andrea Paris, Ramon Kathriner, Andrea Radicchi, Dino Paradiso, Catwall Acrobats, Alessandro Massimo Baviera, Marco, Rita e Tommaso Quaranta.

Catwall Acrobats, chi sono i finalisti di Tu si que Vales

Tra i finalisti di Tu si que Vales figurano i Catwall Acrobats. Si tratta di una compagnia di artisti circensi internazionali, nata nel 2008, che si esibisce in teatri, show ed eventi in tutto il mondo. La compagnia è guidata da Hugo Noel, il quale, oltre a creare le loro esibizioni, è anche uno degli atleti della compagnia. Hugo ama creare, fare cose nuove e stupire le persone con il giusto mix di tecnica, coreografia e buon umore. Le sue creazioni hanno ottenuto riconoscimenti internazionali in numerosi festival presenti nei più famosi programmi televisivi in ​​Europa e in America. L’idea del catwall è nata vedendo un trampolino elastico vicino ad un muro. Da qui la compagnia ha deciso di farne una performance. Hanno deciso di chiamarsi in questo modo perché, durante l’esibizione, si sentono proprio come dei gatti su un muro.

I Catwall Acrobats si sono esibiti durante la quarta puntata di Tu si que Vales ed hanno subito ricevuto l’approvazione dei giudici. La loro esibizione, infatti, ha lasciato a bocca aperta la giuria del talent show. La compagnia è approdata in finale e si è sin da subito candidata come una delle potenziali vincitrici del programma.