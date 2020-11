Coronavirus, nuovo dpcm in arrivo: cosa accadrà il 25 e 26 dicembre; le possibili nuove misure previste nel nuovo provvedimento.

Dicembre è ormai alle porte e tutti si chiedono cosa sarà possibile fare e cosa, invece, non sarà consentito nelle festività natalizie che stanno per attivare. Le misure previste nell’ultimo dpcm resteranno in vigore fino al 3 dicembre: dal 4 dicembre in poi partirà un nuovo provvedimento, che dovrebbe valere anche per il periodo delle feste. In seguito, alcune delle possibili misure emerse dalla riunione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza. Misure che riguarderanno proprio le festività di Natale, e in particolare le giornate del 25 e il 26 dicembre.

Coronavirus, nuovo dpcm in arrivo: ristoranti chiusi il 25 e 26 dicembre, le possibili nuove misure

Il nuovo dpcm anti-Covid dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per entrare in vigore a partire dal 4 dicembre, data in cui terminerà la valenza dello scorso provvedimento. Tra le possibili nuove misure c’è anche quella che prevede i ristoranti chiusi in tutta Italia a Natale e Santo Stefano (tranne nelle zone gialle, dove potrebbero chiudere alle ore 18.00). Un provvedimento significativo, che mira ed evitare l’aumento dei contagi in un periodo in cui le relazioni sociali sono particolarmente vive. Dovrebbero essere bloccati, inoltre, gli spostamenti tra Regioni, ma, secondo quanto riporta Sky Tg 24, fonti di Palazzo Chigi valuterebbero la possibilità di spostamenti per chi ha residenza in un’altra regione.

Si va inoltre verso la conferma delle chiusure notturne, già previste attualmente sul nostro territorio. Il divieto di circolazione notturno dovrebbe restare fissato per le ore 22.00 e dovrebbe riguardare tutti i giorni di dicembre e di festa, compreso il Capodanno. Insomma, appare chiaro che le feste di Natale che stanno per arrivare saranno ben diverse da quelle che siamo abituati a vivere. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere informazioni ufficiali sulle regole da seguire dal 4 dicembre in poi.