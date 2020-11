Covid e scuola, nuova proposta: potrebbe accadere nei prossimi giorni

Covid e scuola, nuova proposta di De Micheli: potrebbe accadere nei prossimi giorni.

Com’è evidente, negli ultimi giorni, nel nostro Paese, stiamo assistendo ad un turbinio di proposte senza fine. Il Governo sta lavorando per cercare di arrivare ad un possibile nuovo Decreto, in vista delle festività Natalizie. Sono molte le ipotesi già avanzate al riguardo, anche se nulla è dato per certo, bisognerà aspettare i giorni che verranno, per cercare di capire se ci sarà l’emanazione di un nuovo Dpcm. A quanto pare, la curva dei contagi si è attenuata, secondo le parole degli esperti, anche se vi è stato negli ultimi giorni un aumento del numero delle vittime: un dato decisamente allarmante. Il Coronavirus ha portato a decisi cambiamenti, e anche il sistema scolastico è stato toccato dal decreto entrato in vigore precedentemente. Infatti, è stata ampliata la Didattica a Distanza, creando non pochi problemi. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha lanciato una nuova proposta: “A scuola anche il sabato e la domenica”.

Covid e scuola, nuova proposta: aperte anche il sabato e la domenica

L’Italia sta attraversando un momento delicato, dovuto al crescere del numero dei positivi, anche se gli ultimi giorni hanno visto una certa stabilizzazione dei contagi. Tanto che nella giornata di ieri, diversi Regioni da zona rossa sono passate a zona arancione. Il Coronavirus ha portato a modifiche anche nel sistema scolastico, infatti, la didattica a distanza è stata ampliata, fino a raggiungere e superare il 75%. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli in un ‘intervista a Repubblica ha parlato delle possibili aperture: “Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto saranno i contagi il 9 dicembre. Siamo in emergenza e credo sia necessario fare lezioni in presenza anche il sabato“, non solo, anche la Domenica, ha affermato la ministra.

Un proposta avanzata da De Micheli che però non sembra aver riscontrato grande positività. Bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire gli ulteriori risvolti.

