Francesco Totti, il retroscena con Maradona: quel gesto che nessuno conosceva.

Oggi pomeriggio, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, l’amatissimo programma condotto dalla bellissima Silvia Toffanin. Una trasmissione che da anni riesce a raggiungere ascolti record. Incentrato su interviste agli ospiti in studio, diventa un vero e proprio confessionale, ricco di emozioni e inaspettate rivelazioni. Nella puntata che andrà in onda oggi, sabato 28 novembre, ci sarà Francesco Totti. L’uomo, come sappiamo, ha perso il padre da pochissimo, dopo aver contratto il coronavirus. Proprio l’ex calciatore della Roma, era risultato positivo, anche se non ha mai dato notizia. Solo dopo diversi giorni, ha lasciato un post rivelando di essere guarito. A Verissimo, ha però raccontato anche un inedito retroscena avvenuto con Maradona. Infatti, la morte di quest’ultimo ha scosso il mondo intero e l’ex capitano ha rivelato un particolare che nessuno conosceva.

Francesco Totti, il retroscena con Maradona: quel gesto che nessuno conosceva

Come abbiamo già dichiarato, la morte di Diego Armando Maradona ha scosso letteralmente il mondo intero. L’uomo è morto a 60 anni per arresto cardiaco, nella sua casa di Tigre. A Verissimo, nella puntata di oggi, ospite d’eccezione Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha rivelato un retroscena che nessuno conosceva, che riguarda proprio la leggenda del calcio. Infatti, Totti ha dichiarato che nel giorno in cui ha detto addio al calcio, Diego è stato il primo a chiamarlo per dargli tutto il suo sostegno. “E’ un gesto che porterò con me sempre. Rimarrà qui sulla Terra perchè era diverso da tutti gli altri”, ha confessato l’ex calciatore.

E ancora, dopo la morte, molti hanno manifestato il malessere provato, e Totti ha dichiarato prontamente di essere pronto a prendere parte a una partita in suo onore, se dovesse esserci. Quest’ultimo aveva infatti un bellissimo rapporto con Maradona, una ‘persona straordinaria’, secondo le parole di Francesco. Una confessione che nessuno immaginava, e che colpirà i tanti migliaia di fan.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui