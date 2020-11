Gerry Scotti, splendida notizia: l’annuncio arriva poco dopo il Covid-19

Arriva una splendida notizia su Gerry Scotti: l’annuncio è arrivato poco dopo il Covid-19, ecco di cosa si tratta

Gerry Scotti è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana. L’uomo ha legato la sua carriera alla rete fondata da Pier Silvio Berlusconi. Il conduttore è uno dei pochi ad avere all’attivo oltre 700 prime serate e più di 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Ha condotto moltissimi programmi di successo, tra cui “Chi vuol essere milionario” e “Caduta libera”, e negli ultimi anni ha vestito anche i panni di giudice nel programma Tu si que vales, in onda in prima serata su Canale 5.

Gerry Scotti, bellissima notizia: l’annuncio dopo il Covid-19

Lo scorso 26 ottobre, Gerry Scotti ha annunciato di essere positivo al Coronavirus: “Ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento“. Il conduttore televisivo, dopo alcuni giorni di isolamento, è guarito ed è risultato negativo al tampone. Scotti è pronto per tornare in pianta stabile in televisione e proprio oggi arriva una bellissima notizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it)

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la finale di Tu si que Vales. Tra i giudici del talent show figura proprio Gerry Scotti. Il conduttore, nelle scorse puntate, non era presente in studio. Stasera, invece, Scotti tornerà a sedere nella sua postazione di giuria. La notizia è stata annunciata dalla pagina ufficiale del programma con una foto che ritrae il cast al completo pronti per l’attesissima finale. Una notizia bellissima, che sicuramente farà gioire tutti i fan del conduttore di Chi vuol essere milionario. Scotti è definitivamente guarito e questa sera sarà presente in diretta nella finale di Tu si que Vales.