GF Vip, colpo di scena: in casa potrebbe arrivare anche lui, l’uomo più chiacchierato di questa estate!

Un’edizione scoppiettante, questa del GF Vip attualmente in onda. Un’edizione che sta ottenendo un grandissimo successo, a tal punto che gli autori hanno deciso di prolungarne la messa in onda. Il reality di Alfonso Signorini, infatti, non terminerà il 4 dicembre, come inizialmente stabilito, ma l’8 febbraio 2021. Una notizia ‘shock’ per i vipponi, che, nei prossimi giorni, dovranno decidere se restare in casa o se abbandonare il gioco. Nel frattempo, però appare chiaro che nuovi vip dovranno entrare in casa ed aggiungersi al gruppo già in gara. Uno è già più che certo: si tratta di Cristiano Malgioglio, che varcherà la porta rossa lunedì sera. Ma una nuova indiscrezione riguarda un personaggio di cui si è parlato un bel po’ durante la scorsa estate…Vi diamo un indizio: Belen Rodriguez!

GF Vip, colpo di scena: in casa arriva l’ex fiamma di Belen Rodriguez?

Nuovi concorrenti stanno per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Col prolungamento del reality fino a febbraio 2021, in casa servono rinforzi! Il primo è pronto ad arrivare già lunedì sera: parliamo di Cristiano Malgioglio, più carico che mai per la sua seconda volta nella casa più spiata della tv. Ma sono molti altri i nomi che trapelano sul web, nelle ultime ore: dall’ex gieffino Filippo Nardi alla protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, Carlotta Dell’Isola. Ma non è tutto! Intervenuto a Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha fatto il nome di Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che, questa estate, è diventato noto per un flirt con Belen Rodriguez. E non solo…pare che il bel napoletano abbia avuto una storia con Dayane Mello, che è una delle concorrenti del GF Vip. Sarebbe davvero interessante vedere la reazione della modella al suo ingresso in casa. Tutto, però, è ancora da vedere: per il momento, si tratta di una semplice indiscrezione.

Quel che è certo è che il GF Vip preannuncia tantissime sorprese e colpi di scena, con l’ingresso in casa dei nuovi concorrenti. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire anche chi tra i vip attualmente in casa deciderà di restare in gioco e chi, invece, abbandonerà definitivamente la casa, rinunciando al montepremi finale. Stay tuned!