GF Vip, Elisabetta Gregoraci lascia il gioco: svelata la data

Con la notizia del prolungamento del programma fino a febbraio, Elisabetta Gregoraci lascia il gioco: DiLei rivela quando.

Elisabetta Gregoraci è parsa molto angosciata in questi giorni: la notizia del prolungamento del GF Vip inizialmente ha sconvolto tutti i concorrenti e se alcuni di loro stanno cercando di trovare la forza per proseguire il loro percorso, altri sembrano più determinati ad abbandonare la Casa. Questi ultimi sono sicuramente Enock Barwuah ed Elisabetta Gregoraci: la showgirl calabrese ha infatti manifestato la necessità di ricongiungersi con suo figlio Nathan nonostante il messaggio di rassicurazioni arrivatole in puntata lo scorso lunedì e di trascorrere il Natale con lui. I Vip comunque hanno ancora un po’ di tempo per pensarci e comunicare al Grande Fratello la loro decisione definitiva. Elisabetta Gregoraci però, come riporta DiLei, ha confessato per sbaglio la data del suo abbandono a Pierpaolo Pretelli. Ecco quando l’ex moglie di Briatore lascerà il reality.

Elisabetta Gregoraci lascia il GF Vip e svela quando

In questi giorni turbolenti, vari sono stati gli scontri tra i due “amici speciali”: l’ingresso di Giulia Salemi ha portato qualche squilibrio tra loro dovuto alla sintonia che sembra stia nascendo tra l’influencer e Pierpaolo, accusato da Elisabetta di non essere poi così interessato a lei. Pretelli si è però difeso con molta fermezza: “Hai sbagliato persona perché io sono stato un libro aperto. Vuoi solo amicizia? E allora comportati da amica, che vuoi da me?”, ha detto confidandosi con le altre concorrenti. La Gregoraci ha cercato poi un riavvicinamento: “Lo sai che vado via, è un peccato finirla così. Io sono venuta a parlare, volevo fare pace, poi stamattina eri di nuovo in****ato. Si parla, non sono cose gravi. Si risolve tutto nella vita. Le cose si affrontano. Sono di cattivo umore quando litigo con te. Volevo sistemare le cose, ma eri arrabbiato. Parli con tutti e non parli con me. Ci sono rimasta male”. L’ex velino di Striscia la Notizia l’ha poi abbracciata proponendole di accantonare la discussione del giorno precedente. A questo punto, Elisabetta ha svelato per errore quando lascerà la Casa del GF Vip: “Sono qui per gli ultimi giorni. Godiamocela. Io il 7 dicembre vado via. Se non il 4 dicembre, vado via il 7. Sono seria. Domani faccio le telefonate. Mi piacerebbe chiudere il cerchio bene. Poi, come vuoi tu. Non parlarci mi sembra un po’ esagerato”.

Sarebbe lunedì 7 dicembre quindi la data di abbandono del gioco da parte della Gregoraci. Staremo a vedere.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui