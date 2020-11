Errore al GF Vip: per sbaglio, la regia manda in onda immagini che nulla hanno a che fare col reality. Ecco cosa è apparso in video.

Apparse per errore al GF Vip immagini del tutto ‘fuori programma’: la regia 2 ha mandato in onda le prove di un’altra trasmissione. L’inconveniente c’era stato già durante il mese di ottobre, quando improvvisamente il pubblico della diretta Mediaset Extra vide apparire un’ospite del talk ‘Fuori dal coro’, la signora Roberta. Quest’ultima fu mostrata poi anche ai concorrenti nel corso di una puntata serale del programma su Canale 5. Oggi è accaduto un episodio simile causato da uno sbaglio proprio della regia 2, tornata di nuovo operativa dopo un periodo di inattività.

GF Vip, cosa è apparso in diretta

Questa quinta edizione del Grande Fratello Vip sta riscuotendo un successo spettacolare: complice il periodo particolare che stiamo attraversando, il pubblico si è appassionato molto alle dinamiche della Casa di Cinecittà e la diretta del reality è molto seguita. Proprio oggi, è accaduto però qualcosa di ‘strano’: è stato trasmesso improvvisamente un fuori onda ed i telespettatori si sono ritrovati catapultati nello studio di Quarto grado, programma in onda il venerdì sera su Rete 4, dove erano in corso le prove della prossima puntata. Un caso curioso, che potrebbe scatenare una nuova ondata di meme e commenti divertenti sul web, proprio come accadde con la signora Roberta. Un altro motivo per cui ricorderemo questa stupefacente edizione, insomma, in cui i colpi di scena da parte di concorrenti ed autori non mancano mai.

Sicuramente col prolungamento fino a febbraio, ce ne saranno ancora tantissimi altri: tutto è ancora molto incerto in questa fase, tra concorrenti decisi a restare fino alla fine ed altri propensi ad abbandonare, come Enock, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. Cosa accadrà?

