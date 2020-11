È stato ‘spoilerato’ un clamoroso ed ipotetico nuovo ingresso nella casa del GF Vip: potrebbe essere un’ex di Temptation Island.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di questo: il prolungamento del Grande Fratello Vip. Sappiamo benissimo che la quinta edizione del reality di Canale 5 sarebbe dovuta terminare il 4 Dicembre. Invece, dato il successo, l’azienda milanese ha deciso di prolungarlo fino all’8 Febbraio. Un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha letteralmente spiazzato e messo in crisi tutti gli altri inquilini. Ovviamente, per poter proseguire fino agli inizi di Febbraio, c’è la necessità di nuovi concorrenti. Ecco, ma chi saranno? Appurato che, nel corso della puntata del 30 Novembre, entrerà Cristiano Malgioglio, chi saranno tutti gli altri? A ‘spoilerare’ dei probabili nomi è stato proprio Gabriele Parpiglia. Nel corso della recentissima puntata di ‘Casa Chi’, il giornalista ha svelato il nome di un’ex concorrente del Grande Fratello che, a quanto pare, è stata contattata dalla produzione. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che è super amatissima.

Gf Vip, ad entrare nella casa potrebbe essere proprio lei: l’ex di Temptation Island

In attesa di scoprire i nomi ufficiali dei nove nuovi ingressi della casa del Grande Fratello Vip, qualche ora fa, Gabriele Parpiglia ha ‘spoilerato’ il nome di un’ex amatissima e simpaticissima concorrente di Temptation Island che è stata contattata. D’altra parte, Alfonso Signorini aveva già annunciato una cosa del genere. Gabriele Parpiglia, quindi, lo ha confermato. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Come dicevamo precedentemente, colei che sembrerebbe essere stata contattata dalla produzione ha preso parte all’ultima edizione del docu-reality delle coppie. E, in un vero e proprio batter baleno, ha riscosso un successo davvero incredibile. Stiamo parlando di lei: Carlotta Dell’Isola! Ebbene si. Insieme al suo fidanzato Nello Sorrentino, la romana ha preso parte all’ultima edizione di Temptation Island. Ed ha catturato le simpatie. Tanto che, come sottolineato anche da Gabriele Parpiglia a ‘Casa Chi’, può essere addirittura paragonata ‘ad una Ilary Blasi agli esordi’.

Ovviamente, ci teniamo a specificare: non c’è ancora l’annuncio ufficiale di Carlotta come concorrente del GF Vip. Al momento, sappiamo che è stata contattata. Ovviamente, appena sapremo qualche cosa in più, sarete i primi che verrete avvertiti.

