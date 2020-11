GF Vip, nuova decisione Mediaset: secondo appuntamento non di sabato

Dopo aver deciso di proporre il secondo appuntamento col GF Vip di sabato sera, Mediaset ci ripensa: ecco il giorno della settimana scelto.

Ancora un’inversione rotta da parte della produzione del GF Vip: dopo la notizia del prolungamento del programma fino a febbraio, questa settimana il reality è andato in onda solo lunedì scorso ed è stato proprio Alfonso Signorini, entrando in Casa ieri pomeriggio, a comunicare ai concorrenti che non ci sarebbe stata la consueta prima serata del venerdì. Almeno per il momento, perché lo stesso conduttore ha poi annunciato che il secondo appuntamento settimanale tornerà ma non al venerdì. Infatti proprio in queste ore era stata diffusa la notizia che a dicembre il GF Vip sarebbe tornato a sorpresa il sabato sera come secondo appuntamento per dare spazio il venerdì alla nuova stagione de “Il Silenzio dell’acqua”, con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. E’ accaduto però qualcosa che ha fatto cambiare ancora decisione a Mediaset.

GF Vip, secondo appuntamento settimanale: ecco quando

Secondo quanto rivela Giornalettismo, la doppia serata del GF Vip dovrebbe tornare al venerdì. Il motivo pare sia dovuto ai bassi ascolti ottenuti ieri sera dalla fiction “Il Silenzio dell’acqua 2”. Mediaset ci avrebbe quindi ripensato: il nuovo cambiamento di programmazione porterebbe quindi il reality a scontrarsi il venerdì sera con il programma rivelazione condotto da Antonella Clerici, “The Voice Senior”, che è stato accolto molto bene dal pubblico come dimostrano i dati. Se la decisione dovesse essere definitiva, il GF Vip quindi ci attenderebbe il 4, l’11 ed il 18 dicembre.

E voi continuerete a seguire il GF Vip? Quale giorno della settimana avreste preferito oltre al lunedì? Una cosa è certa, i colpi di scena non mancheranno con i nuovi ingressi previsti nella Casa di Cinecittà.