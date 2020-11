Oggi è stata una giornata particolare per alcuni concorrenti del GF Vip, tra cui Pierpaolo Pretelli che è scoppiato in lacrime: “Per me è un fallimento” ha poi confessato.

Oggi è stata una giornata particolare per diversi concorrenti. Nella casa del GF Vip, abbiamo assistito alle lacrime di Giulia Salemi che si è confidata con Andrea Zelletta. Abbiamo visto Francesco Oppini ancora in preda ai dubbi riguardo al continuare o meno dopo la notizia del prolungamento del programma. Inoltre, il pubblico si è commosso per un momento di grande sconforto che ha attraversato Pierpaolo Pretelli, uno dei concorrenti più apprezzati del programma, che è scoppiato in lacrime. Dopo essere rimasto per un po’ di tempo da solo in sauna, il giovane ha parlato con Elisabetta Gregoraci, rivelandole il perché di questo momento “no”.

GF Vip, le lacrime di Pierpaolo Pretelli

Il giovane concorrente ha sempre dimostrato di avere un grande cuore. Oggi, come ha raccontato ad Enock poco prima di rifugiarsi in sauna e scoppiare in lacrime, ricorre la data della morte di sua nonna. Questo, insieme alla mancanza che sente moltissimo per il figlio, ha generato in lui un momento di grande sconforto. Quando è tornato in casa, il giovane si è sfogato con Elisabetta Gregoraci. Il giovane ha spiegato: “Per me è un fallimento” in merito al fatto che la storia tra lui e la sua ex compagna e madre di suo figlio sia finita. Questo perché si sente “in colpa” nei confronti del piccolo. Il rapporto tra Pierpaolo e la madre di suo figlio è ottimo, ed Elisabetta gli ha consigliato di continuare a passare del tempo tutti insieme che è l’unica cosa che conta. L’amore che entrambi hanno sempre dimostrato al piccolo e la grande armonia che hanno come famiglia. Pierpaolo ha anche spiegato di essere molto dispiaciuto del tempo che non riesce a passare con lui quando si trova a lavoro, ma Elisabetta lo ha rassicurato.

Pierpaolo Pretelli si dimostra sempre un giovane uomo pieno di sensibilità e grandi principi.

