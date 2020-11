Il Silenzio dell’Acqua 2 torna con il secondo appuntamento il 4 dicembre 2020: ecco le anticipazioni della seconda puntata della serie.

Il 4 dicembre 2020 andrà in onda il secondo episodio de Il Silenzio dell’Acqua 2. Alle ore 21.45 su Canale 5 torna la serie che ha catturato l’attenzione di tutti gli italiani. Luisa ed Andrea, nella stagione numero 2, tornano a far coppia per risolvere un nuovo duplice omicidio a Castel Marciano, che ha messo in discussione le loro vite private e professionali. Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini sono gli attori che interpretano i protagonisti di un murder thriller. Cosa è successo nella prima puntata della seconda stagione, andata in onda il 27 novembre? Mentre Luisa si dirigeva a Castel Marciano, ha trovato una bimba di nome Giulia che vagava smarrita. La mamma ed il fratello della piccola, Sara e Luca, sono stati poi trovati assassinati nella loro abitazione. I sospetti portano al nome del papà e dell’ex marito della donna, Rocco, un pugile violento. Il padre di Rocco, Salvatore, però fornisce ai detective un alibi: cosa succederà nella seconda puntata in programma il 4 dicembre? Vi diamo qualche anticipazione…

Il Silenzio dell’Acqua 2, anticipazioni seconda puntata 4 dicembre: importanti sviluppi sull’omicidio

Il Silenzio dell’Acqua nella seconda puntata della seconda stagione vedrà le indagini su Rocco, ex marito della donna assassinata insieme a suo figlio. Nonostante l’alibi che gli ha fornito il padre, Luisa ed Andrea, scoprono che l’uomo aveva una pistola nascosta ed aveva soldi da una donna, la sua amante Katja. Anche madre e figli, scoprono, erano in un giro di ‘affari loschi’. Luca era un contrabbandiere.

Sarà una puntata imperdibile: il prossimo appuntamento per Il Silenzio dell’Acqua 2 è per venerdì 4 dicembre 2020 alle ore 21.45 su Canale 5.

Il cast della fiction

La seconda stagione de Il Silenzio dell’Acqua vede la coppia Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti che interpretano i due detective, Luisa ed Andrea. La compagna del detective si chiama Roberta ed è interpretata da Camilla Filippi. Nel cast vediamo anche Jessica Claudia Paun che interpreta la piccola Giulia, Fausto Maria Sciarappa interpreta Don Carlo De Luca. Barbara Chichiarelli è Silvia Visentin, Stefano Pesce interpreta Elio Moras. Alessandro Cremona invece interpreta Salvatore Liverani, il padre di Rocco.