Matrimonio a prima vista, chi è Nicole Soria: età, lavoro e il nuovo fidanzato

Matrimonio a prima vista, chi è Nicole Soria: età, lavoro e il su nuovo fidanzato, dopo la rottura con Andrea.

Nelle precedenti settimane è andata in onda una nuova edizione del seguitissimo programma Matrimonio a prima vista. Quest’anno la trasmissione ha avuto ascolti decisamente elevati, infatti, i telespettatori si sono immersi completamente nella vita dei neo sposi. Le coppie decidono di sposarsi ma senza conoscersi, e dopo circa un mese devono prendere la difficile decisione di continuare o meno il matrimonio. A colpire il pubblico da casa è stata certamente la coppia formata da Nicole Soria e Andrea Ghiselli. L’uomo fin dall’inizio ha mostrato di non essere attratto fisicamente dalla donna. Quest’ultima però ha sempre manifestato il suo forte interesse per Andrea, e ha cercato di mantenere saldo il rapporto. Purtroppo, nonostante la decisione finale di restare insieme, dopo 6 mesi hanno dichiarato la rottura. Anzi, il colpo di scena è arrivato quando l’uomo ha svelato di aver iniziato una frequentazione con Sitara, ex moglie di Gianluca. Ma scopriamo insieme chi è Nicole Soria.

Matrimonio a prima vista, chi è Nicole Soria: età e lavoro

Matrimonio a prima vista è un programma seguitissimo, soprattutto questa edizione andata in onda ha avuto ascolti da record. Le coppie, non conoscendosi, arrivano al matrimonio, e iniziano la convivenza di circa un mese. Alla fine, dovranno prendere una inevitabile decisione, restare insieme o rompere la relazione. In quest’edizione a colpire i telespettatori, sicuramente è stata la coppia formata da Nicole Soria e Andrea Ghiselli. Scopriamo insieme chi è la donna. A quanto pare, Nicole ha 29 anni, e viene da Milano, dove si occupa di cantabilità e bilanci. Di una bellezza incantevole, ha ammaliato il pubblico con la sua avvenenza e schiettezza. E’ molto appassionata del suo lavoro, infatti, ha sempre dimostrato nel programma il suo grande interesse. Ha una grande passione per le scarpe e per le borse, e ama tantissimo ballare.

Proprio durante una puntata, abbiamo avuto modo di vederla ballare, dimostrando un grande talento e una forte sensualità. Per quanto riguarda il futuro, durante il casting ha rivelato di voler raggiungere tre obiettivi: la carriera, poter creare una famiglia con figli ed essere certamente felice.

Chi è Nicole Soria: il suo nuovo fidanzato dopo la rottura con Andrea

A quanto pare, la bellissima Nicole Soria di Matrimonio a prima vista sembrerebbe aver trovato un nuovo amore. Infatti, nella scorsa puntata aveva detto agli esperti di avere una relazione iniziata in estate dopo la rottura con Andrea. Gli specialisti hanno chiesto alla bella milanese qualche indizio, ma lei non ha voluto rivelare l’identità del suo nuovo fidanzato, a quanto pare noto agli esperti. “E’ una relazione freschissima, e non me la sento di sbilanciarmi. E’ una persona d’oro. Ci stiamo conoscendo, mi rende felice e quindi cerco di tutelarla. Ho bisogno di proteggerla, per me è una relazione bella e pulita“, ha dichiarato la meravigliosa Nicole. Un vero e proprio colpo di scena che nessuno si aspettava.

