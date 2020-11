Attualmente Paola Perego è una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate, ma conoscete i suoi esordi nel mondo dello spettacolo?

È finalmente ritornata sul piccolo schermo, Paola Perego. A distanza di qualche tempo dal suo ultimo programma in Rai, l’amatissima ed apprezzatissima conduttrice è ritornata a tutti gli effetti al timone di un programma tutto suo. Intitolato il ‘Filo Rosso’, il suo show si appresta a fare compagnia i suoi telespettatori ogni Sabato dalle ore 14. Nel salotto televisivo si racconteranno diverse e numerose storie. E, senza alcun dubbio, si darà ampio spazio alle emozioni, ai sentimenti e molto altro ancora. Insomma, è proprio il caso di ammetterlo: il nuovo programma di Paola Perego ha tutte le carte in regole per dimostrarsi un vero e proprio successo per Rai Due. D’altra parte, non è assolutamente la prima volta che accade una cosa del genere. Sappiamo benissimo che ciascun programma condotto dalla Perego ha letteralmente riscosso un clamore incredibile. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: come ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo? Attualmente, è una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate, ma quali sono stati esattamente i suoi esordi nel mondo dello spettacolo?

Paola Perego, sapete i suoi esordi nel mondo dello spettacolo?

Paola Perego, lo sappiamo benissimo, è una delle conduttrici televisive più apprezzate ed amate dello spettacolo italiano. Colonna portante di numerosissimi programmi televisivi di successo, la moglie di Lucio Presta decanta di un clamore davvero incredibile. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: quali sono stati i suoi esordi nel mondo dello spettacolo? Nel suo curriculum, lo sappiamo, ci sono numerosi programmi televisivi. A partire dal magnifico reality ‘La Talpa’. Fino a ‘Buona Domenica’ e tantissimi altri. Ecco, ma come ha mosso esattamente i primi passi all’interno dello spettacolo? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Paola Perego abbia iniziato a debuttare nel mondo dello spettacolo come modella. Ebbene si. Avete letto proprio bene. Dopo essere nata nel 1966 a Monza, ancora minorenne la Perego ha deciso di trasferirsi a Milano proprio per intraprendere il suo percorso da modella. D’altra parte, lo sappiamo benissimo, il capoluogo lombardo è la vera e propria capitale della moda. Ed è proprio qui che, quindi, la bellissima Paola ha deciso di trasferirsi. E di muovere, così, i primi passi nello spettacolo. Da lì, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Dal 1983, infatti, Paola Perego entra a tutti gli effetti nel mondo della televisione. Da quel momento, sono passati ben 37 anni, eppure il successo della conduttrice è davvero intramontabile.

Vi sareste mai immaginasti un debutto così? Noi si! Anche perché ammirando la sua bellezza, non poteva essersi debutto diverso!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui