La Rai ha deciso di omaggiare Diego Armando Maradona cambiando la programmazione di sabato 28 novembre. Lo storico numero 10 del Napoli e dell’Argentina è scomparso il 25 novembre per un’insufficienza cardiaca avuta: all’età di 60 anni El Pibe de Oro è passato a miglior vita. Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, nel corso della conferenza stampa di presentazione di The Voice Senior, scrive TvBlog, ha annunciato: “Abbiamo deciso proprio ieri sera che sabato 28 novembre dedicheremo la prima serata di Rai 1 interamente a Maradona. Trasmetteremo tutti i repertori che lo hanno visto protagonista sia in chiave sportiva che nell’intrattenimento. Ci sarà tutto, dalla sua partecipazione dal Treno dei Desideri a quella a Ballando con le stelle. Manderemo in onda solo immagini, senza bisogno nessun commento“. Lo speciale si intitolerà AD10S Diego ed andrà in onda alle 21.55, dopo il consueto appuntamento con I soliti ignoti di Amadeus.