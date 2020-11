Tu si que vales, chi è Ramon Kathriner: l’incredibile acrobata con la sua ‘ruota della morte’.

Questa sera avrà luogo la finale di Tu si que vales, l’amatissimo programma in onda da anni su canale 5, presentato dalla bellissima Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Quattro i giudici d’eccezione, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, che saranno affiancati da Sabrina Ferilli, che farà le veci della giuria popolare. Nelle puntate precedenti abbiamo avuto modo di vedere numerose esibizioni che hanno ammaliato letteralmente il pubblico. Momenti emozionanti hanno incantato lo studio di Tu si que vales, ma anche episodi goliardici, acrobazie e tanto altro ancora. Un’edizione che ha riscontrato fin dall’inizio un successo incredibile. I fantastici giudici e la giuria popolare hanno scelto i finalisti nella scorsa puntata, e possiamo affermare, tutti davvero portentosi. Ad attirare l’attenzione del pubblico, sicuramente Ramon Kathriner, l’incredibile acrobata con la sua pericolosa ‘ruota della morte‘, che ha lasciato il pubblico senza parole dopo la sua impavida esibizione.

Tu si que vales, Ramon Kathriner: l’acrobata con la sua ‘ruota della morte’

Una nuova e scoppiettante puntata di Tu si que vales andrà in onda questa sera, sabato 28 novembre. Una puntata attesa con gran trepidazione, dato che darà voce alla finale dell’amatissimo programma. In queste ultime settimane, sono stati numerosi i colpi di scena che hanno emozionato il pubblico e i giudici. Tanto che la trasmissione si è posizionata tra le più seguite del sabato Sera. I finalisti sono stati scelti, ognuno ha mostrato le capacità possedute, incantando il palco della seguitissima trasmissione. Tra gli artisti giunti in finale, è sobbalzato agli occhi dei telespettatori certamente Ramon Kathriner, l’incredibile acrobata che ha lasciato il segno con le sue esibizioni. L’uomo ha 37 anni, di origini svizzere; non si hanno maggiori informazioni al riguardo, ma è bastato ammirare le sue spettacolari performance per capire che merita assolutamente la finale. Ricorderemo certamente la sua pericolosa ‘ruota della morte‘, che ha lasciato tutti senza parole. Ramon aveva ottenuto nella sua prima esibizione il ‘si’ dei quattro giudici e il 100% della giuria popolare. Ma ad opporsi all’accesso immediato alla finale Rudy Zerbi. Per questo, l’artista deciso ad arrivare fino alla fine, si è ripresentato mostrando il suo grande talento.

E non ha deluso le aspettative, è tornato con un’esibizione ancora più spettacolare e pericolosa. L’uomo ha scalato un palo di 30 metri, ma con una grossa difficoltà, l’asse era oscillante. Non solo, Kathriner è salito senza alcuna protezione, rischiando anche di scivolare. Lo spavento è stato enorme, tanto che i giudici volevano fermare la performance, e in più momenti hanno mostrato tutto lo stupore, ma soprattutto il panico provato. Purtroppo, anche questa volta, non è riuscito ad avere l’accesso alla finale.

Tu si que vales, l’incredibile acrobata Ramon kathriner: la finale

Ma come certamente sappiamo, Ramon Kathriner è riuscito, dopo le sue straordinarie esibizioni, a raggiungere la finale di Tu si que vales. Non potevamo certamente aspettarci diversamente, dato che fin dall’inizio ha lasciato il pubblico sospeso, tra l’ammirazione e la paura. Ramon gode di fama internazionale, la sua eccezionale bravura ha raggiunto livelli elevati. Nella puntata di questa sera, l’artista mostrerà ancora una volta tutto il suo talento. Riuscirà a raggiungere la vittoria di Tu si que vales? Non resta che attendere per scoprire insieme l’incredibile vincitore di questa memorabile edizione.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui