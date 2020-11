Chi è Manuel Gaudenzi, il giovane finalisti della ‘Scuderia Scotti’ a Tu si que Vales 2020? Cosa occorre sapere su di lui.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Sabato 28 Novembre, andrà in onda l’ultimo appuntamento di Tu Si que Vales 2020. A distanza di ben dodici settimane dell’inizio della nuova edizione, lo show del Sabato sera si accinge a salutare il suo tanto caro ed affezionato pubblico. Mancano pochissime ore, quindi. E, finalmente, scopriremo chi tra i finalisti si aggiudicherà il premo di 100 mila euro. A disputare la finale, lo sappiamo benissimo, ci sono dei concorrenti davvero eccezionali. A partire, quindi, da acrobati, ballerini e maghi. Fino a cantanti e molto altro ancora. Parallelamente ad essi, però, disputeranno la finale anche altri tre finalisti. Facciamo riferimento a: Nicola Da Bari, Giovanni Bruno e Manuel Gaudenzi. Ecco, ma cosa sappiamo su quest’ultimo? In alcuni dei nostri recentissimi articoli, vi abbiamo parlato abbondantemente dei primi due. Che, con le loro esibizioni canore, hanno letteralmente ‘impressionato’ i giudici. Ed, ovviamente, Gerry Scotti. Cosa sappiamo, però, del timidissimo Manuel? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Chi è Manuel Gaudenzi, il finalista della ‘Scuderia Scotti’ di Tu si que Vales

Insieme a Nicola Da Bari e a Giovanni Bruno, Manuel Gaudenzi sarà uno dei tre finalisti della ‘Scuderia Scotti’ a Tu si que Vales 2020. Entrato a far parte del ‘gruppo di talenti’ fortemente voluto da Gerry Scotti nel corso dell’ottava puntata, il giovane Gaudenzi è riuscito a conquistare l’attenzione per la sua immensa timidezza. E straordinaria simpatia. Non è un caso, infatti, se sarà davvero impossibile dimenticare il suo sorriso e i suoi occhi. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Se i suoi due ‘antagonisti’ sono cantanti, lui in quale disciplina si propone? Cos’altro occorre sapere su di lui? Beh, purtroppo, anche in questo caso, sappiamo davvero poco e nulla su di lui! Sappiamo, infatti, che ha 34 anni. E che viene da Fermo, comune in provincia delle Marche. Ma, purtroppo, più di questo non sappiamo.

Sul palco di Tu si que Vales, Manuel si è esibito sulle note della storica canzone ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’. Ed immediatamente ha saputo catturare l’attenzione dei giudici. Ed, in primis, quella di Gerry Scotti. Che l’ha fortemente voluto nella sua ‘scuderia’. Siete curiosi di sapere come andrà a finire il suo percorso? Non ci resta che scoprirlo questa sera! E, badate bene, chi dei tre vincitori si aggiudicherà la vittoria, avrà come ‘premio’ un buono viaggio. Straordinario, no?