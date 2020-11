Tu Si Que Vales 2020, chi è Kyle Cragle: età, carriera e il suo secondo lavoro; conosciamo meglio il finalista della trasmissione di Canale 5.

Ci siamo! Ormai manca davvero poco alla finalissima di Tu si que vales, che si terrà questa sera, sabato 28 novembre 2020, in prima serata su Canale 5. I finalisti sono pronti a sfidarsi mettendo in scena la loro miglior performance: in palio ci sono ben 100.000 euro in gettoni d’oro. Ad analizzare le loro esibizioni, come sempre, la giuria speciale, composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, e la giuria popolare, guidata da Sabrina Ferilli. E tra gli artisti che si contenderanno la vittoria c’è anche lui, Kyle Cragle, che ha incantato tutti nel corso dell’ottava puntata dello show del sabato sera di Canale 5. Conosciamolo meglio!

Tu Si Que Vales 2020, chi è Kyle Cragle: la sua simpatia ha travolto tutti nell’ottava puntata dello show

Kyle Cragle è uno dei finalisti di questa seguitissima edizione di Tu si que vales. “Capolavoro”, “Pazzesco”, “Genio”, sono solo alcune delle parole pronunciate dai giudici al termine della sua esibizione, che abbiamo visto nell’ottava puntata della trasmissione di Canale 5. 24 anni, Kyle ha incantato tutti non solo per il suo talento atletico: a colpire tutti è stata l‘armonia dei movimenti del suo corpo, ma anche il gioco delle sue espressioni, spesso ironiche e ricche di humour. “È la chiave, la soluzione per essere un artista di circo buono. Tutti ci vedono come clown, e cerco di capitalizzare il tutto. Ci rido sopra, sono una persona giocosa e ricca di energia. E mi piace trasmetterla a tutto il pubblico, perché questo è il nostro lavoro.” Questa la risposta di Kyle, super felice di essere stato paragonato a Jim Carrey: “Questo è un grandissimo complimento, perché Jim Carrey è una fonte di ispirazione per me!”. E il concorrente inizia ad imitare le iconiche espressioni dell’attore, in particolare la sua preferita, Ace Ventura. Il risultato è esilarante:

Ma non è tutto: Kyle lavora anche come make up artist e come drag queen! E il concorrente ammette di unire spesso le sue varie capacità, dando vita a dei numeri davvero pazzeschi. “Dobbiamo vederlo in finale!”, esclama Gerry Scotti a questo punto. Ed è stato proprio così: Kyle ha ricevuto i quattro si della giuria speciale e il 100% della giuria popolare! Il pass per la finale è tutto suo e i giudici non hanno avuto dubbi. L’atleta ha raggiunto la finale al primo colpo! Forza, energia, potenza e tantissima simpatia: siamo certi che Kyle lascerà tutti senza fiato anche durante la puntata finale dello show. Non ci resta che attendere questa sera e mandare un grandissimo in bocca al lupo all’artista per il gran finale. Che vinca il migliore!

Ricordiamo che a eleggere il vincitore di questa edizione di Tu si que vales sarà il pubblico da casa. I telespettatori potranno esprimere la loro preferenza tramite sms al numero 4770004, sul sito di Witty Tv o attraverso l’APP di Mediaset Play, inserendo il codice e/ o il nome del concorrente preferito. Insomma, la gara è aperta e più viva che mai! E voi, per chi farete il tifo?