In questo articolo vi parliamo di Liina Aunola, acrobata aerea finlandese e finalista nel talent show Tu si que Vales

Tu si que Vales è un talent show in onda il sabato in prima serata su Canale 5. La trasmissione va in onda in Italia dal 4 ottobre 2014. Il programma è basato sull’omonimo format spagnolo. Al talent show possono partecipare tutti coloro che hanno un’abilità, sia canto, ballo o altro. Il vincitore del programma si aggiudica il montepremi di 100.000 euro. La trasmissione è stata ideata da Maria De Filippi insieme a Gerry Scotti. I due figurano in giuria insieme a Teo Mammucari e Rudy Zerbi. La giuria popolare, invece, è presieduta da Sabrina Ferilli. I conduttori della trasmissione sono Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Dal 12 settembre al 28 novembre 2020 è andata in onda la settima edizione. I finalisti sono: Wesley Williams, Liina Aunola, Kyle Cragle, Nerina Peroni, Cristiano Pierangeli, Ambra & Yves, El Yiyo, Daniele Primonato, Dakota e Nadia, Andrea Paris, Ramon Kathriner, Andrea Radicchi, Dino Paradiso, Catwall Acrobats, Alessandro Massimo Baviera, Marco, Rita e Tommaso Quaranta.

Tu si que Vales, chi è Liina Aunola

Liina Aunola è una delle finaliste di Tu si que Vales, talent show in onda in prima serata su Canale 5. La donna, di origini finlandesi, ha ottenuto il pass per la finale nella puntata del 17 ottobre 2020. La finlandese si è esibita davanti alla giuria ed ha conquistato sia il loro consenso che quello del pubblico. La donna, infatti, ha ottenuto il 100% dei voti ed è approdata di diritto nella finalissima del 28 novembre 2020. I giurati, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, si sono addirittura alzati in piedi e le hanno tributato una standing ovation. La sua esibizione, infatti, ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso il pubblico in studio. Liina si è subito candidata dunque come una delle potenziali vincitrici del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it)

Liina è un’acrobata aerea, come abbiamo già detto di origini finlandesi, di 41 anni. È un’artista circense che si è esibita in diversi paesi del mondo, dall’Inghilterra a Paesi Bassi, Svezia e Giappone. Laureata alla Turku University of Applied Sciences, nel 2008 è stata eletta Entertainment Artist of the Year dalla Performing Artists Association. Liina ha ottenuto il pass per la finale grazie ad un’esibizione straordinaria. L’acrobata aerea ha dimostrato una straordinaria abilità sul palco, dove ha volteggiato aggrappandosi a una fune lanciata da alta velocità. I giudici sono rimasti sbalorditi dalla forza e dalla resistenza fisica della donna. Maria De Filippi ha infatti dichiarato: “È veramente impressionante la sua forza di volontà, la sua tenacia. Io non avevo mai visto quello che ha fatto senza alcuna protezione“. L’acrobata ha dichiarato che sono vent’anni che pratica questa disciplina e si allena ogni giorno duramente per mantenere viva questa forza: “Non sono giovane, ma voglio spingermi oltre il limite con questa passione“. Dall’alto dei suoi 41 anni, Liina non sembra mostrare segni di cedimento quando è sul palco ed ha sottolineato: “L’età mi ha consegnato di acquisire esperienza“.