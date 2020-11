Stasera, Sabato 28 Novembre, andrà in onda la finale di Tu si que Vales, ma come è possibile votare il vincitore? Tutti i dettagli.

Siete pronti ad una nuova ed incredibile puntata di Tu si que Vales? Perché, bisogna ammetterlo, tra pochissime ore, andrà in onda l’ultimo appuntamento di questa strabiliante edizione del classico show del Sabato sera. E, senza alcun dubbio, ci regalerà delle emozioni davvero incredibili. Anche perché, diciamoci la verità, vedendo con attenzione la lista dei finalisti, siamo certi che questa sarà una puntata davvero da incorniciare. A gareggiare per accaparrarsi i ben 100 mila euro di premio saranno ben sedici finalisti. E ciascuno di loro, vi assicuriamo, è un vero e proprio portento nel proprio talento. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: com’è possibile votare il preferito? Sappiamo benissimo che, a differenza di tutte le altre, la puntata di questa sera sarà rigorosamente in diretta. E, soprattutto, che sarà proprio il pubblico da casa a scegliere il vincitore. Ecco, ma come è possibile? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Come votare il vincitore di Tu si que Vales? I dettagli

Come dicevamo precedentemente quindi, tra pochissime ore, andrà in onda la finale di Tu si que Vales. Dopo un viaggio durato ben undici settimane, proprio Sabato 28 Novembre si eleggerà il vincitore di questa strabiliante edizione ricca di esibizioni davvero incredibili. Ecco, ma come sarà possibile votare il vincitore? A dispetto di tutti gli altri appuntamenti precedenti, quest’ultimo sarà rigorosamente in diretta. E, soprattutto, permetterà al pubblico a casa di decidere il proprio preferito. Ecco, ma com’è possibile? Diteci la verità, anche voi vi siete posti questa domanda. Tranquilli, però! Ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende da questo ultimo post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale del programma, sembrerebbe che ci siano ben tre modi:

Attraverso un semplice sms al numero 4770004;

Con l’applicazione Mediaset Play che può essere facilmente e velocemente scaricata sul vostro cellulare;

Attraverso Witty Tv.

Insomma, tutte le informazioni utili per votare il vostro preferito, ve le abbiamo date! Non vi resta altro che scegliere il vincitore.