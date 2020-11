Tu si que vales, immensa emozione: pubblico in piedi per il grande ritorno

Questa sera va in onda la puntata finale di Tu si que vales e scopriremo quale artista si aggiudicherà la vittoria: pubblico in piedi per il grande ritorno, immensa emozione.

Puntata finale per Tu si que vales: una serata emozionante e piena di grandi sorprese. Questa sera, sedici grandi talenti si contenderanno la vittoria dell’amatissimo programma. Ci hanno fatto innamorare con le loro esibizioni straordinarie, ci hanno fatto sognare e restare con il fiato sospeso. Non sarà una sfida facile e toccherà al pubblico votare e decretare il vincitore. In studio, come sempre, troviamo i giudici d’eccezione e Sabrina Ferilli, presidente della giuria popolare. C’è però un grande ritorno questa sera a Tu si que vales, che ha generato un immensa emozione: pubblico in piedi, accoglienza meravigliosa. Scopriamo tutti i dettagli di cosa è accaduto.

Tu si que vales, grande ritorno: pubblico in piedi

Un’accoglienza meravigliosa: il pubblico in piedi e immensa emozione per il grande ritorno. Di chi parliamo? Di Gerry Scotti ovviamente! Il conduttore, amatissimo dal pubblico, fa parte della giuria storica del programma insieme a Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Tuttavia, qualche settimana fa, è giunta la notizia della sua positività al Coronavirus. Per questo motivo, nelle ultime puntate, il conduttore ha preso parte al programma in videoconferenza, non potendo essere presente fisicamente. Per fortuna, Gerry Scotti è guarito e ha fatto il suo grande ritorno in studio per la finale di Tu si que vales. La reazione del pubblico è stata emozionante: l’applauso ha inondato il conduttore dimostrando il grande affetto e calore nei suoi confronti. Ovviamente, non poteva mancare la splendida Sabrina Ferilli, presidente della giuria popolare, che condivide con Maria De Filippi un’amicizia meravigliosa. Insieme, le due regalano sempre momenti di grande divertimento.

Siamo nel pieno della finale di Tu si que vales: chi vincerà secondo voi?

