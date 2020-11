Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono due dei volti più amati dello spettacolo italiano e, questa sera, le vedremo di nuovo insieme per la finale di Tu si que vales: ecco com’è nata la loro amicizia.

Questa sera andrà in onda la puntata finale di Tu si que vales, il talent show che ha fatto innamorare il pubblico e la giuria. Sedici i finalisti in gara, sedici artisti dal talento straordinario che hanno saputo regalare grandi emozioni e colpi di scena incredibili. A conquistare il pubblico, tuttavia, è stata anche la splendida amicizia e la spumeggiante complicità tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Ricordiamo che le due ricoprono rispettivamente il ruolo di giuria e presidente della giuria popolare. Fanpage ha avuto modo di intervistare le due qualche tempo fa. Scopriamo com’è nata la loro straordinaria amicizia.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: l’amicizia straordinaria

Le due donne, volti amatissimi del panorama artistico italiano, si sono raccontate in una lunga intervista a Fanpage qualche tempo fa. Hanno raccontato come è nata la loro amicizia, come si sono “scelte” reciprocamente. Le due si sono conosciute a C’è posta per te. La conduttrice ha preso in giro l’amica, affermando: “Mi ha scelto lei, perché ha iniziato a scrivermi e si arrabbiava perché non rispondevo subito”. L’attrice ha subito replicato, divertita, raccontando che spesso l’altra risponde ai messaggi dopo così tanto tempo che lei si è dimenticata cosa le aveva scritto. Sabrina Ferilli ha anche aggiunto una chicca a proposito: ha spiegato che a volte l’amica risponde ai messaggi senza inforcare gli occhiali. “Ti arriva un messaggio che sembra un codice pin” ha scherzato l’attrice. Il legame tra le due appare pregno di grande affetto e complicità reciproca.

Non ci resta che seguire la puntata di questa sera di Tu si que vales, dove, di certo, entrambe regaleranno ancora momenti di grande divertimento.

