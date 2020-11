Uomini e Donne, dama smascherata: al centro studio è accaduto di tutto

Stando a quanto si apprende da queste ultime anticipazioni, sembrerebbe che una dama di Uomini e Donne sia stata letteralmente smascherata.

Continuano ad interessare e ad entusiasmare le avventure di Uomini e Donne. Non facciamo riferimento, sia chiaro, soltanto alle vicende che ruotano intorno al Trono Classico e ai tre giovanissimi tronisti, ma anche a quelle che fanno riferimento al Trono Over. Con sorprendenti new entry e graditissimi ritorni, tutte le dame e i cavalieri di questa nuova edizione del dating show stanno regalando delle emozioni davvero incredibili a tutto il loro pubblico. Sarebbe niente, però, se facessimo riferimento soltanto a questo. Oltre alle emozioni, non mancano affatto litigi, scontri e colpi di scena. Ecco. Uno degli ultimi, a quanto pare, verrà mandato in onda nelle prossime settimane. A cosa facciamo riferimento esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice: una dama del parterre è stata letteralmente smascherata da un cavaliere che stava frequentando. A darcene notizia, come sempre, è il ben informato ‘Il Vicolo delle News’. Proprio alcune ore fa, appena terminata la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne, il sito ha immediatamente reso partecipi i suoi sostenitori di tutto ciò che accaduto in studio. E, vi assicuriamo, è accaduto davvero di tutto. Ecco, ma a cosa facciamo riferimento esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, dama smascherata al centro studio: cos’è esattamente accaduto

Stando a quanto si apprende da queste ultime anticipazione di Uomini e Donne trapelate da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che la puntata registrata ieri, Venerdì 27 Novembre, sia stata letteralmente ‘infuocata’. A quanto pare, infatti, sembrerebbe essere accaduto davvero di tutto. Non soltanto, stando a quanto si legge sul sito, si è offerta ampio spazio alle vicende dei tre giovanissimi tronisti, ma si è ampiamente toccato l’argomento ‘Gemma Galgani’. Sappiamo benissimo che, in queste ultime settimane, la dama torinese è uscita con ben due cavalieri. Facciamo riferimento al napoletano Biagio. E all’affascinantissimo cinquantenne Maurizio. Ecco, quest’ultimo, a sua volta, frequentava contemporaneamente la trentacinquenne Valentina. E, stando a quanto si legge, sembrerebbe essere proprio lei la dama che è stata letteralmente smascherata al centro studio. A quanto pare, sembrerebbe che Maurizio abbia svelato dei messaggi della dama con il cavaliere Costantino in cui si capiva perfettamente che tra di loro c’è stato qualcosa di ‘intimo’. Ma non solo. Non soltanto con lui, ma sembrerebbe che anche con Nicola Mazzitelli, il cavaliere da poco guarito dal Coronavirus, Valentina avesse avuto qualche cosa in più. E che, addirittura, stava aspettando il suo ritorno nel programma per uscire insieme.

Insomma, un vero e proprio colpo di scena, c’è da ammetterlo. Ovviamente, per avere ulteriori delucidazioni, non ci resta che seguire la puntata in questione.