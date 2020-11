Uomini e Donne, splendido annuncio: l’amatissima coppia convola a nozze

Si sono incontrati tre anni fa a Uomini e Donne ed hanno deciso finalmente di convolare a nozze: la conferma è appena arrivata.

Il loro incontro fu un vero colpo di fulmine e decisero di lasciare insieme il programma di Canale 5 dedicato ai cuori solitari. Da tre anni ormai sono una coppia fissa e in qualche occasione sono tornati a Uomini e Donne comunicando la loro intenzione di sposarsi. Le loro nozze si sarebbero dovute celebrare proprio quest’anno, ma sono stati costretti a rimandare tutto per la difficile situazione causata dalla pandemia. Ora, ad Uomini e Donne Magazine, hanno annunciato finalmente la data stabilita per le nozze.

Uomini e Donne, la coppia del trono over annuncia le nozze

Al Magazine dedicato al programma, Mauro Faettini e Lisa Palugan hanno dato la notizia del loro matrimonio: “Ci sposeremo il 4 luglio 2020, di domenica”, ha fatto sapere Lisa. Riguardo al lockdown di marzo e aprile, la dama ha confessato che non è stato pesante per loro stare insieme a casa da soli perché hanno trascorso il tempo allenandosi, cucinando e curando il giardino: “A marzo saranno quattro anni che stiamo insieme, siamo entusiasti come il primo giorno”, ha aggiunto. “Lo sapevo che sarebbe andata così tra noi, dal primo momento che l’ho vista. Mi ricordo che dietro le quinte a Giorgio Manetti avevo detto ‘Lei sarà la donna della mia vita’”, ha raccontato Mauro. Previsione azzeccatissima, confermata in questi anni dal fatto che un difficile periodo attraversato dalla coppia li ha uniti ancora di più. Riferendosi ad un delicato intervento subito, Lisa ha confessato: “Sicuramente, come dice sempre Mauro, quello che mi è accaduto poteva unirci come dividerci. E ci ha unito moltissimo. L’intervento che ho subito mi ha lasciato degli strascichi, ma so che sarebbe potuta andare anche peggio. Nonostante io abbia questi strascichi vivo la vita molto bene, perché ho una persona al mio fianco che mi ama”.

Che dire, tantissimi auguri ai promessi sposi!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui