Chi saranno gli ospiti di oggi, 28 novembre, di Verissimo? Ecco chi entrerà in studio e tutte le anticipazioni della puntata!

Oggi, sabato 28 novembre, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Torna Silvia Toffanin, come di consueto, su Canale 5 pronta ad ospitare i suoi ospiti. Lo scorso sabato, 21 novembre, la conduttrice ha dedicato uno speciale: “Verissimo per le donne”, essendo il 25 novembre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Loredana Bertè, Michelle Hunziker, Vladimir Luxuria, Valentina Pitzalism e Valeria Graci sono state le fantastiche donne ospiti dello show del sabato pomeriggio. Chi ci sarà oggi, 28 novembre nello studio più amato dagli italiani? Silvia Toffanin regalerà un altro sabato pomeriggio davvero speciale. Vi sveliamo tutti i super ospiti della Toffanin e le anticipazioni di oggi!

Verissimo 28 novembre: ospiti ed anticipazioni della puntata di oggi

Oggi Verissimo torna con Silvia Toffanin e tantissimi ospiti. In questo sabato di 28 novembre alle ore 16 torna nel suo consueto show la conduttrice splendida ed elegante che regala intrattenimento ai suoi ospiti con interviste esclusive e colpi di scena. Oggi Silvia incontra Daria Bignardi che torna negli studi Mediaset dopo 15 anni in qualità di ospite: per la prima volta i fan della Bignardi la vedono in vesti diverse da intervistatrice. Oggi sarà ospite Giorgio Panariello che ripercorrerà tutta la sua incredibile e brillante carriera. Anche Valeria Marini sarà presente su Canale 5 oggi, 28 novembre, per raccontare la truffa subita. Ci sarà Massimiliano Morra, l’ex gieffino uscito da poco dalla casa del GF VIP: racconterà la verità su Adua Del Vesco.

Per omaggiare Diego Armando Maradona, passato a miglior vita il 25 novembre, Francesco Totti e Lapo Elkann ricorderanno il più grande calciatore della storia del calcio. L’ex storico numero 10 del Napoli e dell’Argentina sarà omaggiato anche dalla Rai: questa sera sul primo canale andrà in onda un suo documentario.