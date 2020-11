Silvia Toffanin a Verissimo: sapete quanto costa la sua giacca blu indossata nell’ultima puntata? Il prezzo vi stupirà.

Oggi, sabato 28 novembre 2020 su Canale 5, è andata in onda una nuova ricchissima puntata di Verissimo. Il talk del sabato pomeriggio è una delle trasmissioni più amate e seguite dal pubblico. Merito anche della conduttrice, Silvia Toffanin, che con garbo ed eleganza dà vita ad interviste davvero interessanti ed intense. Ed eleganti sono anche i look che la conduttrice sceglie per le puntate di Verissimo: outfit raffinati e mai banali. In particolare, Silvia predilige completi con giacca e pantaloni. Proprio come quello che ha indossato nella puntata in onda oggi, con un blazer doppiopetto color blu elettrico con bottoni dorati. Un look che ha convinto tutti. Sapete quanto costa la giacca sfoggiata dalla conduttrice per la puntata di oggi? Ve lo sveliamo subito.

Silvia Toffanin a Verissimo: quanto costa la giacca blu indossata nella puntata di oggi

Bellissima ed elegante come sempre, Silvia Toffanin ha incantato tutti anche nella puntata di oggi di Verissimo. Puntata in cui ha indossato un blazer doppiopetto di colore blu elettrico, avvitato e caratterizzato da bottoni dorati davanti e sui polsini. Curiosi di scoprire di più sul capo? Si tratta di una giacca Firmata Philosophy di Lorenzo Serafini. Quanto costa? Come riporta Fanpage.it, il prezzo è di 750 euro.

Anche oggi, la Toffanin ha ospitato tanti ospiti interessanti: dall’ex inquilino del GF Vip Massimiliano Morra, a Giorgio Panariello, da Vittorio Brumotti a Valeria Marini. Inoltre, un momento speciale per Diego Armando Maradona, con il ricordo affettuoso di Francesco Totti e Lapo Elkann, intervenuti in collegamento. Una nuova puntata di Verissimo ci attenderà il prossimo sabato, come sempre a partire dalle ore 16.00. Non perdetevela!