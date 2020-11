Anna Valle, il dramma: “Ne soffro fin dall’adolescenza, non c’è rimedio”

In un’intervista a Ok Salute, il racconto di Anna Valle sul dramma che l’accompagna da anni e contro cui non esiste soluzione.

Anna Valle è una delle attrici più famose del panorama artistico italiano. Nata a Roma il 19 giugno del 1975, si è trasferita fin da giovanissima in Sicilia mentre oggi vive a Vicenza insieme a suo marito, Ulisse Lendaro, sposato nel 2008. L’ex Miss Italia vanta una carriera ricca di successi nel campo della recitazione: dopo la partecipazione a Miss Universo nel 1996 e nel video della canzone “Giovane amante mia” di Gianni Morandi, viene consacrata come attrice recitando nella fiction “Commesse”. Da lì in poi, il suo percorso professionale è stato tutto in salita: chi non ricorda le serie tv “Le stagioni del cuore”, “Callas e Onassis”, “Atelier Fontana – Le sorelle della moda” e il loro incredibile successo? Tante soddisfazioni quindi nella vita di Anna Valle, ma anche un dramma che la affligge fin dall’adolescenza. Lo ha rivelato lei stessa qualche fa in un’intervista ad Ok Salute.

Anna Valle, il dramma che l’accompagna da molti anni

Parlando di cosa e risulta intollerabile, Anna ha subito risposto che si tratta di un problema che ha al colon: “Irritabile, lo chiamano i medici. E l’aggettivo rende l’idea: è talmente suscettibile che basta poco per mandarlo in tilt. So che è un problema diffuso per il quale, in realtà, non c’è una soluzione definitiva. Prevenire è meglio che curare, dice un adagio. Ecco, con la colite questa è l’unica cosa che puoi fare, anche se non è sempre facile: è un disturbo subdolo, che ti prende nei momenti in cui dovresti essere al top, e invece ti devi mettere a combattere con mal di pancia tremendi”. E’ noto che la colite è un disturbo causato anche dallo stress e infatti la Valle racconta di soffrirne fin dall’adolescenza, fase della vita in cui le tensioni a scuola e i primi amori possono non giovare a chi ha una predisposizione del genere. Il lavoro poi avrebbe ulteriormente complicato la situazione: soprattutto il mestiere dell’attore, spiega Anna Valle, è soggetto a tensioni a volte eccessive che ovviamente la colpiscono spesso.

Il riposo comunque è benefico in questi casi: l’attrice racconta infatti che ritagliarsi dei momenti di pausa e stare con sua figlia le ha giovato moltissimo.

